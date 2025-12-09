禁小紅書逼翻牆 在野：更易被詐

內政部宣布封禁小紅書，使得許多網友開始學習「翻牆」，在野立委示警，可能反造成詐騙案件增加；圖為小紅書APP。（本報資料照片）

內政部4日以大陸社群平台「小紅書」涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布對小紅書進行網際網路停止解析及限制存取，暫定施行1年，不少用戶因而上網尋求「翻牆」方法。國民黨立委葛如鈞9日示警，市面上將出現愈來愈多「假紅書」、「假梯子」，可能反造成詐騙案件增加；民眾黨立委林國成也說，無論哪一種「翻牆」軟體，都可能助長詐騙事件。

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞昨日舉行「預算翻倍詐騙不減，檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會。葛如鈞發言時提到，上周內政部宣布封禁小紅書，使得許多網友開始學習「翻牆」、「自設DNS」等做法，試圖跳過內政部的封鎖，對於不熟悉網路底層技術的網友來說，反而可能增加掉入詐騙集團陷阱的機會，也就等同政府餵養、提供詐騙集團更大的獲利溫床。

葛如鈞說，小紅書若用不了，可以想見之後市面上會出現愈來愈多「假紅書」、「假梯子」，使得政府不但打詐不成，詐騙案件還不減反增，政府如此打詐方向，真的正確嗎？

他強調，政府在防制詐騙時應該考慮到，是否有可能會發生阻詐執行過當，而有錯殺或是過度侵害人民權益的問題，尤其是過度侵害「數位人權」，希望主管機關更積極制定相關法規、政策措施，不要讓一般民眾成為政府大力打詐下的犧牲品。

林國成則表示，過去普遍是大陸民眾上網受限制，才會利用VPN翻牆，但中華民國卻因為禁止小紅書，導致人民要學翻牆，相當諷刺，而翻牆VPN（虛擬私人網路）可分為免費、付費版本，無論是哪一種，都擔心可能會有詐騙的事件發生。

林國成提及，小紅書多數內容都是美妝、穿搭，不了解賴清德政府為何要禁止，而且禁止後反而增加更多人去下載，他直言民進黨政府打詐方向完全錯誤，禁小紅書只不過是「遇到中共就被害妄想症」。