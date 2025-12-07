禁小紅書遭蔣萬安譏「變共產黨」 劉世芳批濫用言論自由：你反對打詐？

內政部長劉世芳強調，台灣並沒有共產黨，內政部的處分是根據詐防條例的42條，來龍去脈都很清楚。資料照，楊文琪攝



內政部近日宣布中國APP「小紅書」15項資安檢測不合格，又拒絕配合政府反詐，因此發布網際網路停止解析及限制接取命令，時間暫定為1年，引起輿論譁然，台北市長蔣萬安更批評，政府反中反到自己變共產黨。內政部長劉世芳今日（12/7）回應，台灣沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，「我倒覺得要請教一下，提出這樣論調的人，他反對警政署打擊犯罪？」

由於小紅書近2年內涉詐已造成近2.5億元財損，政府發函又被已讀不回，內政部為此決定封鎖小紅書1年，行政院長卓榮泰指出，中國是一個高度言論不自由的地方，放任這種不自由的言論，傷害台灣的言論自由，政府不能接受。蔣萬安則質疑，「所以卓院長現在要用言論不自由，對付言論不自由嗎？反中反到自己變共產黨，這人民無法理解，也無法接受。」

對此，劉世芳今日上午出席活動並接受媒體採訪時回應，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，「我們內政部警政署刑事局所處分的是根據詐防條例的42條，來龍去脈大家都非常清楚」。 劉世芳直言，她倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪。

劉世芳強調，小紅書並沒有在台灣落地，也不遵守台灣自由法治和相關規範，並表示「就好像有小偷到你家時，你跟他說好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就表示台灣是一個沒有法治的社會，怎麼會叫箝制言論自由？

