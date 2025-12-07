禁小紅書遭質疑「雙標」 內政部端Meta裁罰紀錄：所有平台一視同仁

內政部宣布自本月4日起，依法對小紅書實施「網路停止解析及限制接取」1年。台北市議員曾獻瑩指出，Meta等大型平台涉詐件數更高，質疑政府對小紅書祭出的處置標準是否與其他平台一致。內政部昨（6）日晚間在臉書發文說明，指出Meta過去也曾因違反廣告實名制遭連續裁罰，「所有平台一視同仁，沒有例外」。

內政部表示，小紅書拒絕配合警方打擊詐騙，國安局檢測其15項資安指標全部不合格，但平台經通報仍遲遲不改善、也不願依法提供必要資料，「讓受害人求償無門、詐騙廣告持續橫行」。因此才會依照《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全。

內政部在文章中也拿其他大型平台作對比指出，從去年8月至今年11月，Google在警方通報後共下架4472則詐騙廣告，LINE停權9萬2831個詐騙帳號，Meta（包含臉書、Instagram、Threads）則下架11萬2054則詐騙廣告，且依Meta自行揭露，過去兩年還主動移除約430萬則詐騙廣告。這些平台都依法納管，設有法律聯絡窗口，發生問題時找得到人、查得到資料，才能及時保護用戶。

相較之下，內政部指出，小紅書經警方多次通報仍無作為，沒有正式聯絡窗口，相關通知從未回覆、拒不改善，因此才會依法作出停止解析或限制接取的處置。內政部表示，所有平台皆一視同仁處理，過去Meta因違反廣告實名制也曾被連續裁罰3次、合計1850萬元。內政部強調，「只要違規，不論是哪家平台，政府都依法處置，內政部會持續要求各平台強化資安、防詐措施，讓大家的個資、金流和上網環境更安全。」





