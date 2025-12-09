禁小紅書：永別了，武器

圖片來源：中央社

海基會10月14日行文小紅書，要求配合打詐，限20日回覆。期滿不回，依法禁一年。有人不平，問為什麼臺灣不禁抖音。因為抖音配合打詐，抖音不落地臺灣，照樣可以配合。那為什麼小紅書不配合？配合打詐有什麼難，小紅書為何裝死20天；不理用戶鬼哭神號，禁了4天仍靜悄悄置身事外？

小紅書內部難道公文要跑兩個月嗎？頂多3天。

2019年，中媒報導小紅書商品廣告不實、買讚灌流量等，工信部《2019年第一季度電商服務質量通告》批評小紅書內容造假、違法促銷電子菸，市場監管部門開罰15次。7月29日中國下架小紅書App，8月1日小紅書就公開悔過，揚言全面清查。被社會主義鐵拳，3天回還被下架了77天。年底央視繼續砲轟小紅書，點讚造假、好評造假、收藏造假，大量公關公司用網軍操盤業配。

原本詐騙不是問題，只要小紅書想赴美上市，中共就會突然發現問題。

2021年3月小紅書準備年底到紐約上市，但6月4日小紅書微博問：「大聲告訴我，今天是幾月幾號？」觸犯龍顏，被封帳號，7月放棄上市。

其實中企到美國上市成風，2014年阿里巴巴、2018年B站、2019年瑞幸咖啡，都在美國上市。但2020年螞蟻金服香港上市、2021年滴滴出行美國上市，中國監管單位都以網安名義下架。第一嚴控資金外逃；第二因為中國網路巨頭透過服務累積的海量資訊庫，豈容美國人掌握。中共這一禁，害滴滴出行市值少了2百億美元。小紅書同樣坐擁海量用戶資訊庫，想到美國上市，滴滴出行被下架的前車之鑑血淚斑斑。連SHEIN（希音）也放棄。

小紅書2022年虧損2億美元，轉型賺廣告費，2023年收37億美元，升85%，淨利5%。於是小紅書2024年又想到美國上市，中媒群起追殺，《北京時間》等報導小紅書詐騙，打著名莊高級紅酒幌子、假代購真詐財107萬人民幣（約473萬元台幣），賣違禁減肥藥等。小紅書再次打消念頭。

小紅書才公布2024年打詐成績單：處置492萬個詐騙帳號，攔截94.3%詐騙，詐騙檢舉減少6成，2025年上半年封禁上千萬個假帳號，有何理由不配合臺灣打詐？

因為真的沒它的事。一些臺灣用戶誤認「小紅書不准談政治，就是不政治」；其實從竊取個資，到言論尺度，都不是小紅書說了算，尾巴都捏在中共手裡。近日馬來西亞網友稱，去年在小紅書發「我在馬來西亞的台北經濟與文化辦事處，要準備去臺灣展開新生活了」就被禁言30天。咸認敏感詞是「臺灣」，但「台灣是中國的一部分」網紅蔡潔米，在IG寫「感謝觀看，歡迎討論」、小紅書改為「感謝觀看，臺灣當歸」時，為何「臺灣」沒被禁言？可見敏感詞是臺灣的外交單位，各國時尚媒體哪有不能提的道理，但小紅書不能提。

抖音政治化，是武器。小紅書去政治化，也是武器。兩手策略，美國禁抖音，抖音難民投奔小紅書。臺灣禁小紅書，抖音負責造謠民進黨戒嚴。

抖音配合打詐，小紅書不配合，都不是企業決策。何時靠詐騙養肥，何時靠打詐整改懲罰不聽話的小紅書，何時要小紅書對臺灣內政部已讀不回，都看中共。

小紅書拒絕配合、誘敵深入，再透過紅媒、網軍、抖音、鄭麗文等砲轟封禁小紅書決定。等於中共操控公明黨議員，質詢高市早苗會否出兵援台，誘敵深入，再串聯舔共政客、中共外交官等大罵高市早苗的任何答案。結果也一樣是無謂消耗砲火。

其實小紅書不在乎詐騙。收費認證的藍勾勾帳號，仍被用來詐騙，小紅書置身事外，稱95%詐騙誘使受害者改用其他通訊軟體聯絡，「沒有走平台交易，小紅書沒有賠付方案」，轉移焦點。例如今年7月，香港15歲少年上小紅書賣當紅日本公仔，假買家用WhatsApp騙少年帳戶凍結，須付保證金解凍。少年用家長手機網銀匯出近40萬港元（約160萬台幣）。

港媒《無線新聞》報導，今年5月觀塘13歲女童在小紅書受騙裸聊，遭錄影勒索金錢，女童父親報案。

20歲男子向兩名12歲女童討裸照，共257張裸照、6支影片。一女童2023年尋短，父親從遺物中發現真相，查出另一女童受害。

即使如此，中共也不在乎。小紅書只要政治上不犯錯誤，包你該賺就賺，不該賺也賺，「沒有走平台交易，小紅書沒有賠付方案。」

小紅書包庇騙子，將Blackpink歌舞穿搭當成滲透年幼獵物的武器。觀眾理應學海明威說一聲：永別了，武器。

作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。

