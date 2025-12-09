禁小紅書「其他平台追回多少金流？」蔣萬安嗆劉世芳：說出真實目的別騙

記者陳思妤／台北報導

政府為打詐停止「小紅書」解析及限制接取1年，遭台北市長蔣萬安質疑，「反中反到自己變成共產黨！」而內政部長劉世芳則反嗆，是反對打擊詐欺犯罪？對此，蔣萬安今（9）日開嗆，沒人反對打詐，但硬拗其他社群平台在台灣有據點、設分公司，但追回多少金流？打詐成效如何？別雙重標準，假借打詐的名義在行政治操作之實。

「小紅書」涉入詐騙案1700件超過，金額高達2.4億元，且資安檢測不合格，母公司甚至對內政部函請提出改善作為也「已讀不回」，依《詐欺犯罪危害防制條例》被停止解析及限制接取1年。

不過，蔣萬安日前表示，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法。「反中反到自己變成共產黨！」他認為，這個人民會無法理解，也沒辦法接受。

而劉世芳則反嗆，「我倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊這個詐欺犯罪」。她指出，小紅書沒有在台灣落地，並不遵守台灣的自由法治與相關規範，就像「有小偷到你家，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼就拿什麼一樣」。

蔣萬安今天被媒體堵訪時也反擊，民進黨其實就是假借打詐的名義在操弄意識形態，沒有人會反對打詐，如果真的有決心要好好打擊詐騙，「我們都全力支持」。他質疑，封了小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，包括臉書、LINE，「到底你做了什麼？」

蔣萬安批評，硬拗說其他社群平台在台灣有據點、設分公司，說可以要求改善、追回金流，但追回多少金流？打詐成效如何？「所以民進黨不要雙重標準！」蔣萬安轟，不要假借打詐的名義在行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。

