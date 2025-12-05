禁小紅書「天賜良機」？蔡正元建議國民黨支持者快做2件事

內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。前立委蔡正元建議國民黨支持者做兩件事，第一個，呼籲國民黨的支持者趕快加入小紅書，並散播影片，告訴他們總統賴清德和民進黨要剝奪他們看小紅書的權利；第二個，教翻牆。

蔡正元5日在「中天辣晚報」表示，這次禁小紅書是「天賜良機」，他建議國民黨支持者做兩件事，現在趕快去小紅書，並趕快散播影片，告訴他們總統賴清德和民進黨要剝奪你們看小紅書的權利，這消息要大量的放送。

廣告 廣告

蔡正元指出，因為年輕人的選票，國民黨都拉不太到，不趁這個機會拉， 什麼時候拉。那才是標準的中間選民，絕對是百分之百的中間選民，國民黨候選人講有的沒有的，都拉不太到中間選民，所以就要趁這個機會，這是第一個動作。他呼籲，國民黨的支持者趕快加入小紅書。

蔡正元接著表示，第二個，國民黨支持者可以跟他們說， 以後小紅書不太能看到的話，你不會翻牆，我教你翻牆。這就要國民黨來做才有用，比如創作短片「萊爾校長教你怎樣翻牆？」、「萊爾校長把你的小紅書禁掉了」 ，要大量宣傳，這就叫宣傳時機，千載難逢。他更不禁表示， 謝謝賴清德、謝謝民進黨。

【看原文連結】