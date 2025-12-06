禁小紅書一年 沈伯洋：未來還會有好幾步「大家要穩住」

小紅書遭禁，立委沈伯洋在臉書點出未來行政措施關鍵。（資料照片 /鄒保祥）

台灣內政部警政署以「詐騙攀升」及「資安檢測不合規且無回復改善要求」為由，針對小紅書發出限制令，暫定為期一年，引起討論。民進黨立委沈伯洋臉書發文表示，不論是資安、詐欺還是兒少隱私，接下來都還有好幾步要做，對於小紅書，他建議可以有更多行政措施，但艱難還在後頭，「大家要穩住」。

沈伯洋在臉書上發文表示，他多年前就在國際倡議，在帳號旁邊直接顯示國籍，雖然現在Meta公布來源地，還是比較間接，但總之是跨出一步了，國際上已經認知到問題，接下來還有好幾步，「我們必須守護好整個數位邊界，無論是資安、詐欺、兒少隱私，更不要說資訊的操作」。

沈伯洋接著說，小紅書對於詐欺不讀不回，現在已經有相關行政措施，而他建議可以有更多的行政措施，同時也要繼續和社群平台攻防，「艱困的還在後頭，但總之一步一步來，大家要穩住」。

針對爲何不封其他平台？沈伯洋說，小紅書不回覆國家對於打詐的要求。其他的平台，包含Tiktok都有回覆，並且遵守法規。然後打詐專法所有的元素，是三黨共識直接送出立法院的，違法就違法，把違法說成司法迫害，把偵查違法說成戒嚴。這跟只要被批評，就說自己沒有言論自由的人有什麼兩樣？



