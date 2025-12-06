禁小紅書一年！蔣萬安批：反中反到變共產黨

▲政府以打詐為由封鎖小紅書一年，台北市長蔣萬安再度質疑雙標。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因資安檢測不合格，再加上2年涉入1706件詐騙，總財損近2.5億元，內政部4日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。台北市長蔣萬安今（6）日再度痛批民進黨政府雙標，並質疑行政院長卓榮泰是「反中反到變共產黨！」

蔣萬安今日上午出席木柵國小校慶，他受訪時再度被問到政府以打詐為由封鎖小紅書一事，蔣萬安表示，打擊詐騙是一定要做，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家認為現在的做法沒有章法，甚至別用目的，如果民進黨政府執意要這樣做，一個月後大家就來檢視打詐的成效。

針對行政院長卓榮泰說「小紅書是以言論不自由來傷害台灣言論自由」，是要改變國人使用方式，甚至中斷，蔣萬安說，所以卓榮泰現在是要言論不自由對抗言論不自由嗎？反中反到變共產黨，這人民無法理解，也無法接受。

國民黨、民眾黨昨天再度聯手否決《財政收支劃分法》覆議案，卓榮泰回應說，對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。對此，蔣萬安表示，覆議被否決後，「依照憲法該怎麼做，我想行政院非常清楚」，依照憲法就應該要執行。

