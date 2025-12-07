禁小紅書！張景森給劉世芳「加100分」：中國平台是黨國體系延伸工具

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳。（圖／資料照）

內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，對此，行政院前政務委員張景森在社群平台發表示，他說，中國的網路完全沒有自由，他們的平台當然不是單純的商業公司，而是黨國體系的延伸工具，民主政府有責任保障言論自由，但更有責任捍衛資訊主權與社會安全。他並稱讚內政部這次拿出鐵腕，「民主不是軟弱，開放不是自殺」。

內政部本月4日宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對中國社群APP「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年。

廣告 廣告

張景森在臉書發文中指出，過去因為中配適用《國籍法》的議題，他對內政部有點批評；但是這一次禁小紅書，他要給劉世芳加100分、並且站起來拍手。

張景森並指出，中國的網路完全沒有自由，他們的平台當然不是單純的商業公司，而是黨國體系的延伸工具。他們拒絕配合台灣國安、治安、資安要求，卻要求自由社會讓他們恣意流竄，這根本是不對等競爭、甚至是資訊戰滲透。

張景森強調，民主政府有責任保障言論自由，但更有責任捍衛資訊主權與社會安全。當別人把你當戰場，你不能拿自由當盾牌說：「我們不能限制他」。那是天真，不是維護言論思想自由，而是讓極權體制來摧毁言論思想自由的空間。因此，對那些不願遵守台灣法律、不願配合安全規範的平台，政府不只是可以處置，更有義務處置。

張景森說，這次內政部拿出鐵腕，是對的。民主不是軟弱，開放不是自殺。「部長加油，繼續打！台灣需要能守住安全自由的部長」。「為了表示我對老友的讚賞，三個月內臉書對內政部的業務，都只會有鼓勵，不會有批評！」

更多三立新聞網報導

為何用「詐騙」封鎖小紅書一年？沈伯洋解釋：也只能因為詐騙

小紅書遭禁止一年！中國網紅表態「支持」 險遭詐騙經歷曝：遲早出事

蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家

小紅書被封！台灣網友自嗨求救「你們不是也想交流」 慘遭中國人打臉

