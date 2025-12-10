（圖／本報系資料照）

內政部用詐欺犯罪危害防制條例第42條單方下令封鎖小紅書，在法律上不但站不住腳，更遑論對人民分享創作與接受創作之言論自由的侵害。

首先，數發部根本沒有指定小紅書適用詐防條例。詐欺犯罪危害防制條例對網路平台的管理，主要規定在該條例第二章第三節「數位經濟防詐措施」，針對「網路廣告平台」進行一系列的管理與要求。但是，該條例並非對於所有會刊登網路廣告的網站都可以稱為網路廣告平台，根據第27條必須是「於中華民國領域內提供網路廣告服務且達一定規模者」，才適用該條例之規定。

所謂達「一定規模」，須由數位經濟相關產業主管機關（數發部）定之。而數發部也會定期公告符合該一定規模之業者名單。根據數發部於2025年7月3日的新名單，除了原有的Google、YouTube、Line、Facebook、 Instagram、TikTok，新增了Threads。但至今為止，數發部都沒有將小紅書公告為須適用該條例的網路廣告平台。

內政部新聞稿指出：「凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如…等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。」

但數發部根本沒有公告小紅書適用該條例，小紅書也就沒必要落地要求、廣告實名制、詐欺防制透明度報告、詐欺廣告通知取下等義務。

其次，內政部把小紅書當詐欺網站封鎖的違法問題。若在有義務而不遵守的情況下，數發部可要求具體改善，不改善時，最嚴重者，數發部可根據第39條第2項或第3項，命令中華電信配合為「停止解析或限制接取」。但是，小紅書根本不適用詐欺犯罪危害防制條例，數發部無從要求小紅書改善，自然也無從跟據第39條命令封鎖小紅書。

但內政部自己轉了個彎，改用詐防條例第42條之「為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時」，由內政部直接將小紅書當成詐欺網站，並直接命令封鎖小紅書。

用這個條文的問題在於，詐防條例第42條為了緊急案件而需要立即封鎖的詐欺網站，應該是明顯的詐欺網站。小紅書是分享資訊意見之社交平台，平台上雖然有使用者在作詐欺行為，但絕非直接可認定為詐欺網站。內政部頂多是司法警察機關的上級行政機關，也非司法警察機關。

最後，誤導其他國家的平台管制法規。內政部自己補充說：「據悉中國曾對小紅書APP進行開罰，美國德州則直接禁用」。實際上，德州只有在德州政府發給的設備上使用包括小紅書在內的中國APP程式，而非禁止所有人民使用小紅書。別忘了美國至今要禁止TikTok仍然沒有完全成功，中間也碰到許多侵害言論自由的訴訟爭議。故德州根本不可能全面禁止小紅書。內政部這個說法實為扭曲資訊。（作者為國立雲林科技大學科技法律所教授）