禁小紅書！為什麼臉書沒事？警政署「4大理由」：一視同仁

中國社媒小紅書。翻攝自Google Play



政府禁「小紅書」APP一年，網路議論「內政部為打詐將封鎖小紅書1年，原因依據為何」、「暫行措施形同變相封鎖」等情，警政署6日最新說明，強調全案依法執行，持續打詐及防詐。也強調禁小紅書的四大原因。

原因一

警政署刑事局依據165專線數據統計，自113年1月至今(114)年11月，受理涉及「小紅書平臺」詐欺案已達1,706件，財損金額達新臺幣2億4,768萬餘元，其中1件被害金額達820萬元。該平臺明顯淪為詐欺犯罪之溫床。

廣告 廣告

原因二

國安局今年7月2日發布檢測結果，對於包含小紅書平臺在內的5款中製APP進行資安抽檢；其中小紅書平臺在15項檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。已嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險

原因三

小紅書平臺公司面對我國改善要求更置之不理，完全符合《詐欺犯罪危害防制條例》第42條所定之「緊急案件」要件。為阻斷國人遭詐損害擴大，內政部警政署刑事警察局依法對該平臺網站實施停止解析處置。

原因四

相較於小紅書平臺拒絕溝通，Meta(Facebook、Instagram、Threads)、TikTok、Google(YouTube)及LINE等4大業者7個平臺，我國使用者不但眾多，4大業者皆已依該條例公告為「納管業者」。

警政署表示，除需遵守我國法律，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行「強制身分驗證」及「防詐計畫審查」等高強度監理詐騙，與小紅書平臺完全無法聯繫之情況截然不同。

警政署指出，自113年8月至114年11月，經警察機關通報Meta(Facebook、Instagram、Threads)下架詐騙廣告共11萬2,054件、Google下架4,472件詐騙廣告、LINE共停權9萬2,831筆詐騙帳號。

此外，據Meta今年7月自行揭露統計，過去兩年其在台共移除 430 萬則詐騙廣告。

對於所有違規者，政府一視同仁、絕不寬貸，Meta為例，因其「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，至今年止已連續裁罰其3次，累計罰鍰已達1,850萬元。

警政署說，政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平臺業者採取「嚴格監理、依法重罰」之治理模式，對小紅書平臺採「停止解析」，因該平臺拒不配合接受管理，二者處置方式雖異，打擊詐欺目標完全一致。

依據「165打詐儀錶板」統計，今(114)年11月全國每日受理詐騙案452件，財損1億9,970萬元；相較去年同期11月(607件、4億2,253萬餘元)，分別大幅下降26％及53％，亦即今年11月較去年11月為人民防制减少高達66.89億元的詐騙財損。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生