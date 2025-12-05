禁小紅書！賴政府在台蓋「綠色長城」 國民黨批：假反詐真鎖國

內政部以涉及詐騙1706件、造成財損近2.5億元為由，下令封鎖大陸應用程式「小紅書」暫定1年，影響台灣超過300萬名用戶。國民黨立法院黨團今（5）日召開記者會抨擊，賴清德政府學對岸「網路長城」在台灣蓋「綠色數位長城」，要求政府立刻撤回封鎖命令。

國民黨團痛批賴政府低級做秀。（圖／中天新聞）

國民黨團舉行「封殺小紅書 假反詐真鎖國」記者會，首席副書記長林沛祥批評這種做法是低級作秀，根本把台灣人當笨蛋。林沛祥指出，臉書一個禮拜就有5800件以上的詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，質疑政府是否敢封鎖臉書。他認為這不叫打詐，而是欺善怕惡、選擇性執法，只在乎搞意識形態。

國民黨立委許宇甄直言，此舉代表政府進入數位戒嚴時代，民進黨政府為了意識形態已經到了不擇手段、把人民當作思想政治犯的地步。許宇甄舉例表示，交友軟體「Tinder」同樣沒有在台落地設立分公司或法律代表，根據警政署資料，「Tinder」上發生的詐騙案比小紅書還多，質疑內政部長劉世芳為什麼不封鎖「Tinder」。

國民黨痛批賴政府：假反詐真鎖國。（圖／中天新聞）

許宇甄進一步指出，Meta公司旗下的臉書和IG詐騙廣告占了總體的97.4%，光是行政處分就多達7萬多件，結果政府只能罰款1000多萬元，對國際巨擘來說根本九牛一毛。她批評政府對詐騙占比微乎其微的小紅書卻動用帝王條款直接封網，質疑這是雙重標準。

國民黨團提出三點要求，第一是政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令；第二是請內政部以同樣標準封鎖詐騙最多的詐騙網站和釣魚網站；第三是請賴清德總統和整個政府為打詐不利而道歉負責。

