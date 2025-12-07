禁小紅書 返回戒嚴？醫揭用意：跟反顧炎武〈廉恥〉一樣

沈政男稱如今禁小紅書，與當年〈廉恥〉被移出課文用意相同。（示意圖／資料照）

內政部近日以涉詐1706件、財損逾2億為理由，對APP「小紅書」實施網際網路停止解析及限制接取管制，暫定期間1年，引發輿論批評。精神科醫師沈政男直言，禁小紅書跟反顧炎武〈廉恥〉一樣，就是思想清洗阻斷交流，但把台灣拉回戒嚴，下次選舉必將受選民教訓。

沈政男7日發文直言，內政部封鎖小紅書連線一年，將台灣拉回戒嚴年代。閣揆卓榮泰說，「小紅書以大陸的言論不自由侵犯台灣的言論自由」，事實上小紅書在大陸不只沒有被禁，用戶更持續成長，卻在台灣被宛如當年警總的內政部關進無形地牢裡。小紅書的蒐集與追蹤個資的設計，正是造就其滿足使用者需求的強大功能所在，竟然被當成危害國安之舉，對網路稍有常識者，只怕會哭笑不得。

沈政男表示，在戒嚴時代，查禁書是一家家搜找特定刊物，不會把整家書局關掉，但現在賴政府封鎖小紅書，形同把出版社斷水斷電，勒令關門。卓榮泰撂狠話說，有可能完全廢掉小紅書，簡直把民眾的吶喊當成狗吠火車，在下次的選舉裡勢必受到選民的教訓。

沈政男提到，2023年綠營反顧炎武〈廉恥〉一文。2024年賴清德也在文告說兩國互不隸屬，發動大罷免。2025年宣布大陸為境外敵對勢力，審查在大陸藝人的認同問題，賴清德講「團結十講」，宣布大陸社群媒體國安檢測不合格，加購四百億美金美國武器，禁小紅書。

沈政男指出，禁掉小紅書的用意跟反顧炎武〈廉恥〉一樣，就是思想清洗；另一個用意則是阻斷兩岸交流，連網路來往都不行，才能製造一個封閉系統，方便統治。賴清德的「洗掉雜質，淬鍊成鋼」，就是這個意思，但他自己沒搞清楚。禁掉小紅書跟戒嚴時代查禁書當然不一樣！禁掉小紅書則是把年輕人當成傻瓜，殊不知最傻才是你們，竟然大罷免已證明那一套是亂扯，賴清德還死抱不放。

沈政男直呼：「賴清德下個月的滿意度，等著瞧吧！」

