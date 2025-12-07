「禁小紅書＝限制言論自由？」他揭香港處境：捍衛民主自由重要一步

即時中心／綜合報導

中國社群平台「小紅書」不僅資安檢測不合格，又對政府打詐政策「已讀不回」，連線遭暫時限禁1年，竟遭質疑「限制言論自由」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，禁止小紅書是在保護台灣民主制度；他更以近日香港針對宏福苑大火事件傳喚外國媒體為例，若真的看清楚香港處境，就應該能明白什麼才叫「打壓言論自由」。

矢板明夫昨（6）日晚間在臉書發文指出，香港的國安維護公署竟開始傳喚外國媒體的主管和記者，理由是這些媒體在香港大火發生後「散布虛假訊息」，這種高壓的做法是在殺雞儆猴。在香港的立法會選舉前，把批評的聲音壓下去，讓外國媒體在批評「香港的選舉不民主」時投鼠忌器；同時也是在警告香港市民，不要隨便接受外國媒體的採訪。

矢板明夫也提到，過去在北京工作過，曾有多次被官方傳喚的經驗，「那種壓力，只有真正經歷過的人才會懂。」生殺大權掌握在對方手裡，他們可以隨時給你扣上一頂帽子，說你是間諜、說你危害國家安全，然後就能把你抓起來或趕出去。

「最讓人擔心的，是自己身邊那些善良無辜、只是接受採訪的中國朋友們。」矢板明夫指出，一旦被認定為「有問題的人」，這些朋友就可能被牽連變成「共犯」，甚至真有可能家破人亡。所以，每一次被叫去，都戰戰兢兢，說每一句話都非常小心，生怕連累他人。

香港的大火燒死那麼多人，若在正常國家應追究官員責任、調查制度問題；但香港卻反過來，把壓力放到記者身上，不讓他們報導真相。矢板明夫感嘆，過去香港並不是這樣，而是這些年來，一點一滴被「中國化」後的結果。然而，這幾天在台灣因小紅書被禁，有不少人上網抱怨說民進黨打壓言論自由，「這些人若真的看清楚今天香港的處境，就應該明白什麼才叫『打壓言論自由』。」

矢板明夫強調，你永遠不知道在中國哪句話會成為罪名、哪天記者會被消失、哪一位網友會被抓。所有的資訊到最後都必須對「黨」有利，由「黨」說了算，這就是真實的中國模式。

而台灣之所以能夠討論、質疑、批評政府，矢板明夫認為，就是因為台灣還是個自由的地方，禁止小紅書並不是為了審查，而是要減少中國滲透、危害台灣社會的途徑。小紅書不僅是社群平台，更是中共宣傳與情報蒐集的工具，禁止它是在保護台灣民主制度，而不是剝奪人民的聲音。「因為，如果你想在台灣批評政府的話，還有太多的平台讓你暢所欲言。」

最後矢板明夫直言，香港現在所發生的一切，就是最好的警告，如果不想走上同樣的道路，就必須對來自中國的影響保持警覺。「自由其實是非常脆弱的，它需要防衛。禁止小红書，是捍衛台灣自由的重要一步。」

