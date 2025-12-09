禁小紅書「預判詐騙超前部署」？醫酸爆：先抓再找證據

小紅書APP被政府「限制接取、停止解析」，但下載數反而衝上第一名，熱議不斷。（示意圖／資料照／郭吉銓攝）

內政部以防詐為由封禁小紅書APP，但有新北基層員警透露詐騙報案實況，FB有500則以上，IG有253則，脆128則，小紅書則僅8則。內政部次長馬士元卻稱，預判詐騙集團將轉入小紅書，目的是「超前部署」，預防詐騙。胸腔科醫師蘇一峰直酸，這有如「預防性羈押」。

新北員警在Dcard貼出報案訊息截圖，臉書遭詐的報案有500則以上，Instgram有253則報案訊息，Threads有128則，小紅書則僅8則。卡友表示「Meta才是詐騙大本營」、「直白地說政治因素還比較讓人敬佩，假借打詐實行蓋牆真的很噁！過去幾年的打詐根本玩假的」。

廣告 廣告

根據《中央社》報導提到，馬士元強調，台灣是言論自由國家，政府無權設置「網路長城」強行封鎖，對小紅書只能採取「限制接取」、「停止解析」的方式；亦即，在開上交流道前設置「路障」、取消方向引導路牌，讓民眾比較難連上小紅書，目的是「超前部署」、預防詐騙。政府與Meta等4大業者合作打詐見效，預判詐騙集團將轉入不受管制、且用戶急遽攀升的小紅書，不能等詐騙案層出不窮時才處理。

「厲害了我的黨！」蘇一峰發文直呼：真的沒有想到還有這一招，小紅書預防性羈押，先抓了再說！內政部說：小紅書雖然現在詐騙只有0.1%不到，但是國家預測未來詐騙會轉進小紅書，超前部署先抓先禁止了！還有這一招？還說不是政治辦案！

蘇一峰嘲諷，「小紅書預防性羈押，先抓了再找證據！你把小紅書當柯文哲啊？」

5萬追蹤的粉專「觸極者」質疑，電影《關鍵報告》好歹也是先看到先知的預知畫面才抓人的好嗎？「下一步是不是預測我們這些批評政府施政哪裡做不好的人都會犯罪，所以先把我們都抓起來？」

網友表示「厲害了～現在的詐騙不處理，處理未來預測的？」、「看誰不順眼，先抓了再說，以後再給個罪名。這就是最新的民主自由」。

【看原文連結】