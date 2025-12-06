禁小紅書1年有助於打詐？9.6萬網友驚人表態結果太震撼

內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。有YouTube頻道5日針對「政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？」進行網路投票，截至6日早上，高達86%的網友認為「沒幫助，政府在瞎忙」。

《不禮貌鄉民團》YouTube頻道5日起針對「政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？」進行網路投票，截至6日早上6點3分，已有9.6萬人參與投票，86%的網友認為「沒幫助，政府在瞎忙」；7%網友認為「有幫助，政府做得太好了」；7%沒意見/不知道。

網友留言表示，「詐騙最多的應該在臉書跟Line吧」、「美國人自己都在靠北臉書了，結果眼裡只有小紅書」、「被詐騙的人都有用手機，乾脆手機電話也禁了」、「小紅書占詐騙總額極低，詐騙金額大部分都集中在FB，政府一開始扯為了防詐騙，被發現數據後，又扯小紅書不給調資料，問題是FB會為了詐騙給調閱個資嗎？給調閱然後詐騙金額還是這麼高？」

也有網友認為，「小紅書相對起來是詐騙偏少的，結果要把人趕到詐騙多的地方？嫌騙太少？」、「其實最該被禁的是家用電話跟手機吧，所有詐騙的根源。」

