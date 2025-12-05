禁小紅書1年！他揭數據諷：臉書要不也封鎖

▲行政院4日宣布，經資安檢測評估結果不符安全規範，即日起針對小紅書實施網際網路停止解析與限制接取，封鎖一年。（圖／翻攝自X@xiaohongshu）

[NOWnews今日新聞] 中國社群平台「小紅書」全球使用者眾多，被視為年輕族群分享旅遊、美妝、穿搭的重要工具；然而，行政院昨（4）日宣布，經資安檢測評估結果不符安全規範，即日起針對小紅書實施網際網路停止解析與限制接取，封鎖一年。此舉一出，臉書粉專「政客爽」隨即引用數據反問，按照封鎖小紅書的邏輯，那臉書要不要即日起也封鎖？

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元說明，小紅書在台下載及使用人數超過300萬，國安局評估後認定，該平台存在高風險的資安與個資暴露疑慮。此外，自113年至今，小紅書已涉及1706件詐騙案，總財損高達2億4768萬餘元，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，遂做出一年封鎖限制。

政客爽提到，根據天下雜誌今年的報導「台灣平均每天被騙4億台幣，七成財損都來自臉書」，臉書一天等於小紅書一年在台被詐的財損，而今年更有台灣民間反詐騙協會，協助8位被害者集體向臉書提告求償，因為被詐欺金額高達5837萬5898元。當然，賴政府說因為小紅書依法提出具體改善作為沒有反應、無法依法調取必要資料。

政客爽續指，按照這個邏輯，賴政府是不是也在護航中共防火長城的行徑呢？那老共是不是也可以用「無法納管」的理由合理化封鎖所有境外網站？那全世界的APP只要有詐騙案，然後不鳥我國政府要求改善的，通通封鎖？恭喜台灣進入「綠共防火長城」的偉大新時代，必定在賴總書記的領導下實現人人愛看小菊書的偉業。

