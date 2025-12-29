禁帶外食引公憤「迪士尼都沒有這樣」！ 六福村新規急轉彎

六福村樂園近日宣布禁止遊客攜帶露營手拉車、平板手推車、行李箱及多功能收納車入園，並同時禁止攜帶外食。此政策引發了家長和網友的強烈反對，許多人在社交媒體上表達不滿，認為「連迪士尼都沒有這樣做」，並指出園內的食物價格過高且口味不佳。爭議延燒後，六福村公告：露營手拉車與收納車可攜入園，改為檢查後放行！

六福村主題樂園近日針對公共安全政策進行調整，感謝遊客的熱心反饋。六福村於29日再次發布公告，原本為了保障遊客安全而制定的措施，經過重新檢討後，決定以「檢查」取代「禁止」，允許遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園。六福村呼籲遊客在使用推車時注意周圍環境，以維護公共空間的秩序。

六福村強調，所有的努力都是為了讓每位遊客都能安全、快樂地享受園區，並留下美好的回憶。在社交媒體上，許多網友對此政策調整表示讚賞，認為這樣的改變能夠有效減輕家長的負擔，並提升遊園的整體體驗。

此外，對於外食的規定，嬰幼兒食品、飲用水及因醫療或特殊需求所需的飲食不在禁止範圍內。對於此次政策變更，網友們依然表示不滿，強調應該改善園內餐飲的價格與品質。

