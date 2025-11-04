禁帶外食...2男北榮美食街爽吃 店員提醒被罵X 網怒：直接帶去精神科

（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

台北榮總是北部最具代表性的醫院之一，無論何時都擠滿人潮，美食街自然也是常常坐滿。近日有2名男子，無視店家禁止攜帶外食的規定，就這樣吃了起來，店員上前提醒反被罵髒話，氣不過的民眾拍照上傳至網路，引起討論。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，北榮美食街明訂禁止外食，但這兩人好像看不懂中文，店員好心上前勸說，反而被對方用英語罵了「FXXK」，讓他傻眼詢問，難道醫院內精神病患特別多嗎？透過照片可以看到，兩名男子餐點看起來是點店家的，但右邊男生飲料則是自行攜帶的。

不少網友紛紛砲轟：「在美國，店家直接報警把客人趕出去，台灣也該進步了」、「既然規定都有寫了，那麼店員就要嚴格去執行啊，趕走或是酌收清潔費啊」、「台灣鯛發光發熱」、「社會底層你能要求他們守啥規定？連火車站裏都照樣抽菸了」、「正港呆丸狼，永遠不會錯」、「台灣這樣的真的越來越多了，店家再不制止我相信會更多」、「自私的人到哪裡都一個樣」、「應該先直接把座位圍起來，未消費的直接收100元再說」、「報警啊⋯幹嘛跟這種人直接接觸」、「醫院內，剛好直接帶去精神科看診」。

但也有部分人持不同意見，並表示店家盤子上有寫條件，若攜帶外食酌收200元清潔費：「他們不是在裡面點餐了，飲料也抓」、「這應該是特定店家的座位吧，不然美食街哪有在分外食的」、「如果人家有出200，你有話說嗎」、「既然寫收200了，不付就報警吧」、「有遇過拿手搖1杯要收200元外帶費用當時3杯先收600元，薑母鴨店直接走了不吃了，之後沒多久該店就倒閉了，因為大家直接不去了」、「我看好久都沒看出外食在哪耶」。對此原PO回應，是右邊男生帶了一杯飲料入場，而禁止攜帶外食是食物跟飲料都包含在內，並透露後續，表示警察真的到場關切，店員卻疑似反而被北榮樓管責怪為何要報警。

