禁廚餘養豬倒數！北市紅藍桶掰掰 曝新制細節：1舉動不改最高罰6000元

實習記者藍子瑄／台北報導

行政院4日院會明確將廚餘養豬期限訂在2026年12月31日，2027年起全面喊停。（圖／資料庫）

台中梧棲一座養豬場日前爆發非洲豬瘟，疫情調查顯示病毒疑似源自「未經高溫蒸煮的廚餘」。為防堵疫情再擴散，行政院4日院會通過農業部提出的「非洲豬瘟防疫及廚餘處理政策」調整方案，明確將廚餘養豬期限訂在2026年12月31日，2027年起全面喊停。農業部也將提供飼料與設備轉型補助，協助業者轉換飼養方式。

政策大轉彎後，將直接影響地方廚餘回收流程。台北市環保局副局長盧世昌表示，目前北市家庭每日約產生126公噸廚餘，多屬可用於堆肥的生廚餘。未來新制上路後，民眾倒廚餘時不再區分紅桶、藍桶，所有廚餘將統一以堆肥方式回收處理。相關實施時程與細節預計年底前公布。

廣告 廣告

盧世昌強調，新制將使廚餘處理更簡化，但民眾配合度關鍵。環保局提醒，倒廚餘時不得混入垃圾、塑膠或異物，且務必先瀝乾水分，以避免影響回收品質。若違規，將依照規定開罰新台幣1200元至6000元。

環保局也呼籲，源頭減量才是真正降低廚餘量的關鍵。民眾應依實際需求採買與料理，「吃多少、買多少、煮多少」，減少浪費，也讓廚餘回收與堆肥系統更有效率運作。

更多三立新聞網報導

日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸

接到陌生阿嬤邀約！少年1句玩笑話成真 10年後仍在感恩節「回家吃飯」

台灣大E人軍團洗版外國Threads！韓國帥兵「看翻譯」嚇壞：我做錯什麼？

一氧化碳高峰！專家示警「這年分」熱水器恐釀禍 1招最高爽領1.5萬元

