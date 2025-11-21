禁廚餘養豬影響載運意願 北市明起恢復養豬業者清運

出現非洲豬瘟案例後，廚餘仍禁止養豬，部分廚餘送到堆肥場處理，不過近期卻陸續出現，因養豬戶暫停載運，導致學校午餐廚餘，只能暫放學校，再由環保局清運，彰化縣環保局表示，雖然工作多少增加，但處理得來。

彰化縣環保局長江培根說，「學校部分本來就屬於一般廢棄物，養豬戶退場之後，本來就要回歸到法定的職權，由清潔隊來收啊。」

養豬業者暫停載運團膳廚餘，需環保局出面的還有台北市，北市環保局說這幾天確實都由局裡來協助，但豬農表達訴求後，22日起將恢復清運。

廣告 廣告

台北市環保局副局長盧世昌表示，「我們大概幫忙到今天，那明天開始，他們就按照契約去做。」

針對非洲豬瘟，目前仍採高強度管制，農業部指出恢復活豬運宰後，是另一個風險的開始，所幸目前檢驗結果都是安全的。下午中央災害應變中心開會討論，廚餘車輛加裝GPS的政策不變。

農業部長陳駿季指出，「我們也提供了廚餘運豬車的這些名單，提供給縣市政府，讓他們在以後的這些稽查，能夠有一個重點式的稽查。」

至於要求廚餘車輛要在12月7日前加裝GPS，是否意味著之後就要重新開放廚餘養豬呢？

農業部長陳駿季回應，「這個部分牽涉到地方的稽核人力，所以實際上什麼時候開放、重新開放廚餘養豬，是不是有落日條款，這個部分，我想下週我們會有一個更明確的說明。」

廚餘車輛加裝GPS，農業部表示會同步修訂相關法令，至於接下來的防疫重點，農業部表示，還有加強防範山豬感染以及處理地方防疫人員不足等問題。

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

