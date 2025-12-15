禁廚餘養豬後處理成本浮現 彭啟明：最重要的是「源頭減量」

因防範非洲豬瘟，行政院已宣布全面禁止廚餘養豬，並設有轉型緩衝期至115年12月31日。隨著政策上路，餐飲業與事業單位廚餘後端處理方式與相關成本問題備受關注。環境部長彭啟明談及廚餘去化時指出，未來廚餘將改以其他管道處理，將產生一定費用，環境部也將從源頭減量、收運協調與去化管道整合等方向協助因應。

彭啟明說明，餐廳清運內容大致可分為三類，第一是廢食用油，可回收作為再生燃料等用途，現行回收體系已相對完整，通常有業者主動收取；第二是一般垃圾，依既有清運機制處理；第三則是廚餘，包含生廚餘、熟廚餘及食物製作、剩食等所產生的廚餘。他指出，過去廚餘多由豬農回收餵豬，幾乎不需額外處理成本，但在全面禁用廚餘養豬政策確立後，廚餘若改以黑水虻、生質能或送入焚化爐等方式處理，將產生一定費用。

彭啟明表示，若廚餘中「湯湯水水」比例高、重量增加，處理負擔也會隨之提高；相關處理成本估算每公斤約2至3元，或約2至5元左右，加上既有清運費用，整體將產生一定成本。因此他也呼籲餐飲業與各界從源頭減量著手，減少廚餘產生，就能降低後端處理負擔。

針對部分團膳業者反映在轉型過程中出現「找不到人收運」的情況，彭啟明指出，環境部上週已兩度召開各縣市環保局會議，並媒合團膳業者與教育部、學校端及地方環保局共同協調，盼能在本週妥善解決近期出現的問題，各縣市環保局也已做出承諾，請外界不必過度擔心。

