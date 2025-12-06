禁廚餘養豬惹反彈黑豬農停收 新北稱去化無虞

（中央社記者黃旭昇新北6日電）中央將於民國116年全面禁止廚餘養豬引發反彈，新北豬農今天起拒收廚餘。市府表示，每天260公噸熟廚餘，仍以焚燒處理，去化無虞；事業廚餘則請餐廳須依法委託合格業者清運。

中央宣布廚餘養豬政策將於116年退場，引起豬農不滿。新北市養豬協會理事長黃靖文下午接受中央社記者電訪時說，全台400多場豬農中，約200多名黑豬農昨天集結開會，決議6日起不再收運廚餘，預計持續至今年底。他原本每日協助運送2公噸廚餘，今天起已停止配合，這是與會豬農的共同決定，不是個別縣市理事長的單獨行為。

黃靖文認為，非洲豬瘟疫情的關鍵在於邊境查驗不周與部分業者違規，但最終卻由投入蒸煮設備、遵守規範的豬農承擔後果。他說，中央禁止廚餘養豬前，缺乏溝通、也未傾聽基層意見，「等於把豬農一輩子的心血逼到絕境」。

他指出，新北市目前有67戶豬農以廚餘養豬，多數仍希望在符合高溫蒸煮標準及中央建置AIOT溫度監測系統要求下持續作業。豬農已投入設備費用，但政策只剩一年的緩衝期，實際效益有限，飼料成本也在年關前形成壓力。

對此，新北市環保局循環資源科長鄧筱光在電訪中表示，目前尚未接獲來自餐廳、社區或學校的廚餘處理問題通報；因廚餘養豬尚未開放，全市約260公噸廚餘仍以焚化為主。

鄧筱光說，未來將依中央政策調整廚餘清運方式。家戶熟廚餘由清潔隊協助載運，並與生廚餘以堆肥、黑水虻養殖、漿化發電等多元方式再利用；餐廳等事業廚餘則須委託合格清除業者處理。

新北市農業局告訴記者，全市目前共有67場領有再利用檢核許可的養豬場，正在研議加碼轉型補助，後續也會調查豬農意願，並依中央時程規定提出申請。（編輯：張銘坤）1141206