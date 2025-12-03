禁廚餘養豬擬2027年上路 立委盼立即全面禁止

（中央社記者王揚宇台北3日電）全面禁廚餘養豬擬2027年上路，立委今天質詢關注相關政策4日是否定案，官員則表示，預計明天會公布禁止廚餘養豬政策，農業部昨天跟養豬協會討論時也談到風險要盡快阻斷，現在也會加大力道，鼓勵業者盡快轉型。

非洲豬瘟中央災害應變中心1日與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，擬2026年起1年為轉型期，符合4條件可廚餘養豬，但不開放家用廚餘，只可使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，暫訂轉型最後期限為2026年12月31日，2027年起全面禁止。

廣告 廣告

立法院經濟委員會今天併案審查朝野立委所提動物保護法部分條文修正草案，農業部次長杜文珍等人列席並備質詢。今天的議程僅進行詢答，並未進行逐條審查。

農業部所提書面報告指出，為因應國內動物保護意識的提升、加強寵物飼主責任並精進管理制度，農業部持續推動動物保護法的修正，歷經全面檢討、預告修法及凝聚社會共識等階段，待行政院會討論後核轉立法院審議。修法規劃重點，包括加強飼主責任、提升動物收容管理、強化動物保護、動物保護檢查員執法賦權、精進寵物產業管理。

除動保議題外，立委質詢時也關注禁用廚餘養豬等議題。

民進黨立委邱議瑩質詢時問到，全面禁用廚餘養豬的政策，是否會在4日的行政院會定案。

民進黨立委賴瑞隆說，各界擔心無法好好處理廚餘等情況下，如果又爆發一次非洲豬瘟疫情，台灣豬隻恐就無法出口；既然禁用廚餘養豬是趨勢與共識，是否能再加快速度。

台灣民眾黨立委張啓楷指出，豬農陳情提到，目前可能還有一年的落日期，但不應該冒險，如果可以的話，應該立即全面禁止廚餘養豬，希望農業部盡量爭取。

國民黨立委張嘉郡表示，她不斷呼籲要禁止廚餘養豬，否則台灣再爆發疫情的風險是非常高的，而且禁止廚餘養豬是在保護豬農與相關產業鏈。

對於立委質詢議題，杜文珍說，會盡早定案，理論上沒有意外的話明天會公布禁止廚餘養豬政策，農業部昨天跟養豬協會討論時也談到風險要盡快阻斷等，現在也會加大力道，鼓勵業者盡快轉型。

台中市梧棲區1間養豬場10月出現非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟災害應變中心11月3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘；因應疫情，目前禁廚餘養豬還未解禁；目前使用廚餘養豬的牧場占比不到1成，部分豬農希望不要再開放廚餘餵養，農業部規劃逐步全面禁止。（編輯：翟思嘉）1141203