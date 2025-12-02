禁廚餘養豬擬2027年上路 養豬協會質疑拖太久

（中央社記者汪淑芬台北2日電）非洲豬瘟中央災害應變中心昨天開會，擬調整廚餘養豬政策，規劃2026年起為轉型期，2027年起全面禁止。中華民國養豬協會理事長潘連周今天接受媒體聯訪，質疑1年轉型時間拖太久。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，擬2026年起1年為轉型期，符合4條件可廚餘養豬，但不開放家用廚餘，只可使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，暫訂轉型最後期限為2026年12月31日，2027年起全面禁止。

應變中心今天再與豬農開會，針對應變中心擬調整廚餘養豬的政策方向進行溝通。

潘連周受訪時說，防疫視同作戰，1年時間拖太久，非洲豬瘟不會等政府一切都準備好再來，「不合邏輯，如果真的要1年的落日條款，乾脆讓豬農離牧算了」。

潘連周認為，轉型期間應該要求家用及事業廚餘全都禁止，但可以使用不受非洲豬瘟影響的禽類下腳料，讓黑豬農民保有生存空間，但協會反對使用畜類下腳料的廚餘。

他提到，目前多數縣市都支持全面禁用廚餘，現在要非常謹慎，「台灣再一次發生非洲豬瘟，大家可能就得改吃進口豬肉」。（編輯：黃名璽）1141202