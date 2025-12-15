禁廚餘養豬明年過渡期 陳駿季：混充於植物性廢渣查得到

為全面防堵非洲豬瘟，行政院宣布2027年起將永久禁用廚餘養豬，2026年為過渡期，轉型期間禁止使用家戶廚餘，但植物性料源可持續使用，立委憂此舉是否可能造成非法廚餘混用於植物性料源？對此，農業部長陳駿季今天(15日)在立法院經濟委員會答復表示，共同蒸煮場的料源可回溯，稽查不是問題。

日前台灣爆發非洲豬瘟個案，農業部於10月22日宣布全面禁用廚餘養豬。行政院也進一步宣布2027年起將永久禁用廚餘養豬，2026年為過渡期。

立法院經濟委員會15日邀請農業部長陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告並備質詢。

農業部長陳駿季表示，明年轉型期間全面禁止使用家戶廚餘，僅允許使用事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料；另外，植物性料源，包括植物性廢渣、果菜殘渣、廢酒粕、蔗渣等4種都可以持續使用。基於家戶廚餘及事業廚餘有時難以區分，環境部將採取「正面表列」方式，像是學校、部隊、矯正所等集中供膳剩食、通路過期食品等，以利養豬場明確使用。而為降低廚餘料源混雜的風險，也將要求廚餘養豬戶提出地方政府同意收取廚餘的料源場所清單。

對於植物性料源可以持續使用，民進黨立委邱議瑩憂心是否會造成非法廚餘混用於植物性料源，成為防疫漏洞？陳駿季表示，未來會要求拆除個別蒸煮設備，均透過共同蒸煮中心蒸煮後再提供豬農使用，因此，如果用非法混充的方式，農業部都稽查得到。陳駿季說：『(原音)明年過渡期不會只載植物性料源，也會載一些事業廚餘。那廚餘車一定要裝GPS，更重要的是這些廚餘的車子去哪邊收，他一定要先提出一個清單，由環境部跟地方政府確認過以後才可以收。』

另外，也有多位立委關心家用廚餘的去化問題。環境部常務次長沈志修表示，到年底前，環境部會補助地方政府清運費用，廚餘也只能送到指定處所。沈志修也指出，環境部會加強督促地方政府加速優化既有設施及興設再利用設施，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共同消化等，以提升廚餘再利用量，預估明年底增加設施量能堆肥437公噸、黑水虻141公噸、生質能42公噸，不僅能處理所有廚餘，且具備充足的備援彈性。其中，生質能設施量能將成長至總設施量能的36%。