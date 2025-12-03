禁廚餘養豬時程將拍板！農業部：已收縮短提議

立委於立法院今（3）日的經濟委員會，向農業部建議，應加速全面禁用的腳步，農業部則回應，已有收到養豬協會的提議，但整體廚於去化還是有一定的期限在。（本報系資料照）

為防堵非洲豬瘟疫情透過廚餘餵養擴散，農業部研擬1年內讓全國421場的廚餘養豬場全數轉型為飼料場，不過，由於近期國際上如南韓、西班牙接連再度爆發非洲豬瘟，因此國內豬農提議應加快轉型腳步，改為6個月內全數轉型，而立委也於立法院今（3）日的經濟委員會，向農業部建議，應加速全面禁用的腳步，農業部則回應，已有收到養豬協會的提議，但整體廚於去化還是有一定的期限在。

民進黨立委賴瑞隆指出，全台只要有「一戶」養豬業者烹煮未達標準，就可能導致病毒重返養豬場，面對如此高度的風險，可謂1年都不能留，且若已確定將走向禁用廚餘養豬，那就應該盡速宣布並同步規畫補償與協助，避免業者投資新設備後又無法使用，此外，小型豬場是最難管理，風險最高的族群，農業部應優先處理，勿讓全台數千億的產業鏈受到影響後才開始後悔。

國民黨立委張嘉郡提到，台灣若爆發全面性的非洲豬瘟，影響將非常之大，但不理解為何農業部長陳駿季就是遲遲不肯鬆口即刻全面禁用，導致豬農都非常恐慌，倘若在落日條款的1年內再度爆發大規模疫情，那未來也沒有禁止的意義了，因為「豬都沒了」，且不只是沒豬可吃的問題，若養豬業者是貸款營業，那疫情爆發無收入能償還，請問是農業部要協助補償嗎。

民進黨立委邱志偉強調，針對未來廚餘減量方面，建議可參照日本模式，鼓勵民眾於家庭內使用廚餘乾燥設備，並確區分家戶端與事業端的管理制度，使廚餘量大幅減少，也彌補國內過往較少精進家戶廚餘處置的不足之處，且時至今日，政策更應加速推動、中央跨部會討論，勿再停留於研議階段。

農業部次長杜文珍回應，針對廚餘養豬場的轉型已有提高補助，鼓勵業者盡速完成轉型，也會與環境部溝通，思考如何再更提升轉型誘因，而養豬協會及各委員提出的縮短轉型時程方面，會再進行內部討論，不過一切的時程還是需要等4日的行政院拍板定案後才能確定。

農業部補充，廚餘處理並非全數能製成飼料，仍須前端分類，但願意就乾燥化、厭氧消化等方向與環境部共同研議，不過家電補助屬環境部權責，將轉請該部評估。

