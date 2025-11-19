禁廚餘養豬業者不再收廚餘 團膳業者憂處理成本增

屋頂倒塌、環境髒亂，位於台南白河的傳統豬寮拿廚餘餵豬，政府明令199頭以下禁餵廚餘，但這家豬場只養168頭，甚至還在防疫期間違規用廚餘養豬。農業局在聯合稽查時查獲，表示將祭出重罰。

台南市農業局長李芳林說，「依照那個移動管制法的部分罰100萬，那另外一個，因為他110年也被查到廚餘，那所以我們用《飼料管理法》的部分，給他加重變成再罰20萬。」

農業局指出，業者狡猾遭多次檢舉，稽查人員仍得靠埋伏才能揪出，為確保安全，車輛進行消毒，所幸採樣5頭豬送驗，均非洲豬瘟陰性，但業者還是喊冤。

「我們載廚餘，我真的就很不能理解，豆沙就行，為什麼又變成不行？」

廚餘載了也不能餵豬，因而降低豬農協助載運意願嗎？10多桶廚餘堆置在團膳工廠，近期因廚餘禁令未解、政策也不明，豬農表達，無法再幫忙去化，壓力頓時轉嫁到團膳業上，儘管部分學校現在緊急改請環保局清運，但萬一最後問題解決不了，影響將很重大。

餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信指出，「後續廚餘的成本，目前我們預估可能會高達10倍以上，已經有縣市喊價到一桶收2000到2500元，業者就跟我講說，賺的都拿來處理廚餘都不夠。」

萬一將來真要花大錢處理廚餘，墊高團膳成本，公會擔心到時家長能接受嗎？另一方面，廚餘養豬農民不滿，早在多年前建議集中蒸煮，但毫無進度。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，「這7年來完全沒有所為嘛，環境部跟農業部都沒有，遲遲就是排在旁邊，現在遇到問題，就是沒有辦法處理啊。」

載運廚餘車輛需加裝GPS，要怎麼修法還在討論，初步統計全台444台廚餘車，以桃園125台最多，台中、新北次之。廚餘養豬戶重申加裝GPS意義不大，呼籲在屏東、彰化、台中、新竹、桃園、新北等六大重鎮，設立集中蒸煮中心，可直接解決千噸廚餘。

