禁廚餘養豬衍生處理成本與清運問題 彭啓明：因地制宜協調解決

環境部長彭啓明赴立法院專題報告「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」並備質詢。彭啓明認為，台灣的惜食文化並不滿意，針對廚餘問題仍需從源頭減量來管理。(記者陳逸寬攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕政府為防堵非洲豬瘟，10月下旬下令全國禁止廚餘餵豬，衍生大量廚餘難去化問題，日前確立廚餘養豬的落日條款到2026年底；針對廚餘問題，環境部長彭啓明今(15日)受訪表示，未來廚餘一定有去化成本，估每公斤2到5元，還要再加清運費，上週已召集各縣市環保局與團膳業者、教育機構等，因地制宜商討解決方案，預計本週持續開會協調完成，未來全國應惜食達源頭減量。

彭啓明今赴立法院進行全台垃圾山危機等專案報告，但被問到廚餘處理問題，也有立法委員對此質詢，他表示，過去感謝豬農回收廚餘拿去餵豬，幾乎不用成本，但隨著非洲豬瘟有風險，未來廚餘不論用黑水虻吃，提供生質能發電，或以焚化處理等，處理一定會有成本，1公斤估約2到5元，還要清運費，相關廚餘處理責任回到所有餐廳與團膳業者等。

廣告 廣告

立委王鴻薇點出禁廚餘養豬後，相關清運費暴漲；立委林淑芬也指出，含水量80％的生熟廚餘放到老齡焚化爐，像燒開水，減損發電效益也有設備耗損風險，仍應努力使廚餘納入循環經濟架構。

彭啓明表示，台灣每天約產生1700多噸廚餘，廚餘處理須由各縣市第一線負擔，環境部則協助，有努力在做，目前遇到很多縣市的「乙級廢棄物清除(處理)」業者數量不足，暫時清運量上不來，還有團膳業者找不到人收廚餘，上週已召開2次縣市環保局會議，媒合團膳業者、學校及教育部等，本週也將繼續開會，希望妥善解決。

彭啓明也指出，有提供補貼廚餘清運費用到本月底，自己則對惜食現況不滿意，將從源頭管理，如餐廳每個人減少廚餘，也研究國外的食物浪費法或廚餘秤重付費等，國內的食物浪費並無很好的政策跟道德處理，如團膳有3成都是廚餘，這很有問題，希望民眾改變習慣，從源頭減量。

環境部環境管理署署長顏旭明表示，11日開會召集各縣市環保局與團膳業者開會，進行各地盤點，其中直轄市的廚餘問題比較困難，但經業者與地方溝通有解決誤會，而清運費若太高不合理，也將請清潔隊協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

廚餘養豬將於2027年落日 農業部推黑豬飼料配方

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

8年前禁種消失 上等山葵每公斤賣1萬元

