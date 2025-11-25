禁廚餘養豬「各縣市要求不一」 彭啓明：最快下周公布結果

環境部今天舉辦「活力洋溢 永續啓航－環境部與運動部共創行動記者會」記者會，環境部長彭啓明會後接受媒體聯訪。（蔡佩珈攝）

台中某養豬場爆發首例非洲豬瘟，目前廚餘禁止養豬，未來是否持續禁止，行政院預計本周跨部會協調，最快本周有結果。環境部長彭啓明今日指出，各縣市要求不一，7縣市贊成禁止廚餘養豬，也有縣市希望有落日，大家應有共同基調，再變為全國政策，所以中央腹案出來後，將與各縣市協調，盼最快下周正式對外公布結果。

環境部今天舉辦「活力洋溢 永續啓航－環境部與運動部共創行動記者會」記者會，與運動部簽署合作備忘錄（MOU）。

針對行政院本周跨部會協調廚餘養豬政策，環境部長彭啓明說，這2天經行政院長卓榮泰主持開會，廚餘養豬的落日時間、到底要讓部分家戶或事業廚餘餵豬等，是目前討論方向，但每個縣市要求不一，7縣市要求禁止廚餘養豬，有的縣市希望有落日時間，或要求設置共同蒸煮設備，中央有腹案之後，將在未來1至2周與各縣市協調，快的話希望下周就能對外公布結果。

他提到，經專家評估，焚化爐焚燒10％以下廚餘，不會產生戴奧辛，如果再加上推動廚餘減量，並提升生質能、堆肥、養黑水虻等去化量能，相信可以解決廚餘去化問題，但現在馬上禁止廚餘養豬，去化將面臨很大壓力，期盼有個落日時間。

