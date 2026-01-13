禁廚餘養豬 新北補助加倍

因應非洲豬瘟在台爆發疫情，中央宣布自民國116年起全面禁止廚餘養豬。新北市農業局減輕豬農經濟負擔，配合加碼轉型飼料補助及餵飼設備補助，新北市廚餘養豬場可於1月31日前向農業局提出立即轉型申請，就可獲轉型飼料補助加倍。

農業局指出，新北市原有67場領有廚餘再利用許可的養豬場，為加速產業轉型，新北市配合中央政策加碼補助，本月31日前提出立即轉型申請者，除了中央補助最高每頭3600元外，新北市另加碼補助最高每頭3600元，補助金額加倍。

廣告 廣告

另外針對已設置廚餘蒸煮監控設備養豬場，2月1日至12月31日前完成轉型者，除中央補助每頭最高1800元外，新北市加碼補助最高每頭900元。此外，不論轉型時程，凡因轉用飼料所需進行餵飼設備改建的養豬場，均可依規定申請設備補助，除中央補助上限30萬元至300萬元外，新北市加碼補助上限15萬元至150萬元。

農業局強調，自爆發疫情後，新北市全面啟動稽查作業，去年已完成877場次稽查，期間共查獲4場養豬場違規使用廚餘，均已依法裁罰，同時也配合中央完成52場養豬場廚餘蒸煮即時監測系統聯合審查，協助暫無轉用飼料養豬場，在落實廚餘蒸煮的條件下使用廚餘養豬。

農業局表示，農業部已提高《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》違規裁罰標準，違規使用廚餘者初次即分別裁處20萬元，合計40萬元，並得視違規情節加重處罰，將持續加強稽查養豬場，落實防疫管理。