禁廚餘養豬 新北：加碼提供轉型飼料及設備補助

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市農業局今天表示，為防範非洲豬瘟，中央宣布自116年起全面禁止廚餘養豬，配合中央提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，廚餘養豬場若申請立即轉型，可獲飼料加碼補助。

農業局表示，新北市原有67場領有廚餘再利用許可之養豬場，中央自116年起禁用廚餘養豬，今年則是轉型緩衝期，為減輕豬農經濟負擔，農業部提供轉型飼料補助及餵飼設備補助。

農業局表示，為配合中央政策加碼補助，新北廚餘養豬場於1月31日前提出立即轉型申請者，除可獲中央補助最高每頭新台幣3600元外，新北市另加碼補助最高每頭3600元。

農業局表示，已設置廚餘蒸煮監控設備養豬場，於2月1日至12月31日前完成轉型者，中央補助最高每頭1800元，新北也加碼補助最高每頭900元。

農業局表示，不論轉型時程，凡因轉用飼料所需進行餵飼設備改建的養豬場，均可依規定申請設備補助，中央依飼養頭數補助上限30萬元至300萬元，新北市另加碼補助上限15萬元至150萬元。（編輯：李錫璋）1150113