禁廚餘養豬 桃豬農盼放寬可溯源下腳料、豆渣餵養

（中央社記者葉臻桃園3日電）全面禁廚餘養豬擬2027年上路，桃園市以黑毛豬飼養為大宗，預估將受衝擊。桃市府今天與豬農開會，盼向中央爭取蒸煮設備監控全額補助、離牧政策補貼、放寬可溯源下腳料和豆渣餵養。

農業部擬於2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期；為此，桃園市政府農業局今天邀集桃園市養豬協會、桃園市飼料公會、各級農會、肉品市場、豬農及環保局、教育局、衛生局等單位召開研商會議。

桃園市養豬協會總幹事彭金松表示，桃園目前有94家黑毛豬飼養場、約8萬8900頭黑毛豬，主要是以廚餘飼養，禁餵廚餘不僅影響豬農，產業鏈也會受影響；轉用飼料餵養會讓成本增加、沒利潤，若一定要轉型飼料餵養，希望中央辦理補貼和離牧政策。

桃園市養豬協會理事長林承德說，1年緩衝期過短，許多黑毛豬場本月起已不敢再進小豬飼養；改以飼料餵養黑毛豬，對換肉率、成長速度都有影響，難維持肉質及口感，希望爭取開放可溯源廚餘、家禽下腳料提供黑毛豬使用。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，許多豬農反映，中央制定養豬戶須裝設GPS（全球衛星定位系統）、AIoT（人工智慧物聯網）蒸煮設備監控，裝設費用約需新台幣13萬至20萬元不等，但中央補助最高只有6.5萬元，且配合緩衝期，設備僅能用1年、很不划算，希望爭取全額補助。

陳冠義也說，希望中央能放寬下腳料、植物性蛋白餵養，若轉型養白豬，針對餵食器、轉型設備、飼料補貼、研發高蛋白飼料等等，也能有具體補貼措施。

桃園市政府環保局長顏己喨表示，桃園境內94家黑毛豬飼養場已有83戶投資建置蒸煮設備監控，桃園市府將極力向中央爭取全額補助或租賃方式等替代方式。

顏己喨說，針對未來廚餘去處，桃園市境內處理量能足夠，民生廚餘由生質能中心處理，可溯源事業廚餘未來1年內可供養豬戶蒸煮餵養，其餘則依事業廢棄物處理方式處理，另因應全國政策，也將管制跨縣市清運廚餘。

桃園市政府秘書長溫代欣表示，已向中央提出啟動離牧補貼、提供飼料轉型補貼，以及針對桃園黑毛豬產業特性，投入研發適合桃園黑毛豬的飼料配方等3項建議配套措施，將極力爭取放寬豆渣餵養、由工廠統一處理成飼料，彙整豬農意見向中央反映與爭取。（編輯：林恕暉）1141203