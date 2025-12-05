禁廚餘養豬 陳駿季：蒸煮設備115年底全拆除

（中央社記者汪淑芬台北5日電）行政院已拍板民國116年起，全面禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季今天說，115年底，養豬場所有廚餘蒸煮設備都必須拆除，至於植物性殘渣，不含非洲豬瘟病原，可繼續使用。

非洲豬瘟中央災害應變中心開會，指揮官陳駿季會後接受媒體聯訪。

依據政府拍板的調整廚餘養豬政策，使用廚餘養豬的農民，明年有1年的轉型期，轉型期間有條件可使用廚餘，116年起，不得再用廚餘餵養豬隻。

陳駿季說，目前有約420間養豬場取得廚餘再利用許可，明年符合相關規定下，可申請廚餘養豬，但明年底，所有廚餘蒸煮設備都必須全部拆除，116年起，農民不得於養豬場自行蒸煮廚餘。

至於目前設置的廚餘蒸煮中心，陳駿季表示，未來將輔導轉型為飼料化或能源化事業體，並參考日本EcoFeed模式推動，促進產業升級。

有關飼料管理部分，陳駿季說，植物性料源不會造成非洲豬瘟病毒傳播，植物性殘渣未來仍可使用，動物性料源如禽畜下腳料，經過化製廠處理變成飼料的一部分，也可餵食。

應變中心並決定，將活豬運輸車於禁運禁宰15天無法營業的收入損失，納入補助，小於7噸的運豬車每天補助新台幣1000元，7噸至35噸每天補助2000元，大於35噸者每天補助3000元，後續由財團法人農業科技研究院受理申請。

另外，新規定要求運輸廚餘車輛裝設GPS，農業部也給予全額補助，財團法人中央畜產會確認安裝資訊後，提供給廚餘再利用檢核的養豬場參考。（編輯：管中維）1141205