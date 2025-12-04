禁廚餘養豬1年緩衝 卓揆：明年底如期完成
[NOWnews今日新聞] 台中市月前成為非洲豬瘟破口，為防範疫情再起，中央拍板將禁止廚餘養豬並將全力輔導業者轉型，對此行政院長卓榮泰今（4）日表示，要達到四項要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型與循環利用，另責成環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，強調確保全國轉型最後期限，將在2026年12月31日如期完成。
卓榮泰表示，今年10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，感謝各部會及各地方政府近日來共同努力，以最高標準，防範疫情再度入侵，並拍板四項要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型與循環利用。
卓榮泰說，請環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹的管控機制，及科技工具，確保轉型期間，使用事業廚餘等要符合規定。廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。
卓榮泰也請農業部，全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限，2026年12月31日如期完成。
卓榮泰責成環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，以確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用；過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，亦請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。
卓榮泰也責成相關部會，協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量。最後也特別拜託各縣市政府，希望大家能夠合力，面對未來可能的焚化廠歲修，或是焚化廠突發狀況，發揮區域聯防的功能，共同面對各項後續工作，並請環境部偕同，協助各縣市做好區域聯防的工作。
