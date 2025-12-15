禁廚餘養豬2027上路 陳駿季：農業部已啟動黑毛豬專案輔導團隊

為防範非洲豬瘟疫情，政府日前宣布自2027年起將全面禁止廚餘養豬，並規劃以2026年作為緩衝期，輔導業者轉型。農業部長陳駿季今（15）日赴立法院備詢前表示，農業部已啟動黑毛豬專案輔導團隊，並從上週起到各地召開說明會，展開相關說明與輔導。

陳駿季指出，短期目標希望將畜產試驗所目前已開發、適合黑毛豬及土黑豬使用的飼料，推廣至各廚餘養豬戶；中長期則將與業者共同努力，透過公私協力方式，協助黑豬品種培育、提升育成率。

另外，針對全面禁用廚餘養豬政策，中央部會已開始到地方與黑毛豬業者座談，並規劃在2026年整年輔導業者轉型、配合政策。立法院經濟委員會也安排專案報告，希望相關配套在全台落實，並讓民眾與豬農了解。

台北／蔡昀彤 責任編輯／周瑾逸

