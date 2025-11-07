禁廚餘 台中每頭豬加碼補助100元

教育局宣布學校午餐將即日起恢復使用溫體豬肉，午餐剩餘食物維持禁止打包。 （記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

七日零時起全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，台中市教育局宣布學校午餐將即日起恢復使用溫體豬肉，但剩餘食物維持禁止打包。另，針對中央禁用廚餘，台中市動保處在中央每頭豬補助三百元之外，再加碼補助一百元，確保防疫措施落實。

教育局指出，七日起恢復使用溫體豬肉後，各校須依契約使用國產肉品，落實每天食材驗收與紀錄、食材來源溯源及教育部食材登錄平台填報等工作，確認肉品來源均為合法屠宰場或合格供應商，以全面確保學生餐食安全。

教育局說明，暫停打包措施是防疫期間的必要防線，目的是降低餐食外流造成的廚餘流向不明與感染風險。

動保處表示，禁用廚餘期間，取得環保局廚餘等廢棄物再利用檢核資格的養豬場須改用飼料，導致養豬場面臨飼養成本增加的壓力。減輕農民負擔，補貼農民轉用飼料的成本差額，中央每頭豬補助三百元，台中市政府再加碼每頭豬補助一百元，每頭豬補助四百元。

另，中央尚未公布新一輪防疫指引前，動保處比照前三輪最高規格持續執行防疫作業。每天針對全市五十九場高風險養豬場進行親訪疫調，加強飼養環境及生物安全查核，對每一頭斃死豬隻進行採檢，確保防疫狀況穩定可控。