禁廚餘 黑毛豬業者擬北上抗議 陳駿季：未來輔導團隊介入

行政院拍板，從2027年開始，全面禁止廚餘養豬。主要仰賴廚餘餵養的黑毛豬業者不僅認為上路時間太過倉促，也擔心改用飼料餵養黑毛豬，恐影響肉質風味，揚言北上抗議。農業部長陳駿季今天(8日)在立法院經濟委員會備詢時表示，農業部會成立專案小組，從前端育種與後端飼料同步協助。

為防堵非洲豬瘟疫情，行政院拍板2027年開始，全面禁止廚餘養豬，明年為1年轉型期。目前有約420間養豬場取得廚餘再利用許可，明年若符合相關規定，可申請廚餘養豬，但到了明年底，所有廚餘蒸煮設備都必須全部拆除，2027年開始，農民不得於養豬場自行蒸煮廚餘，也不得再用廚餘餵養豬隻。

立委也關注，當年廠商或是農民配合農業部政策投入蒸煮設備，如今政策改變，政府要如何補償？

陳駿季答覆表示，未來在1年的過渡期，農業部提供轉型誘因，每頭豬給予新台幣3600元補助，若是大廠，甚至可以得到上千萬的補助。至於大型的廚餘共同蒸煮中心，目前全台灣就只有苗栗1家廠商，農業部將予以協助，未來將輔導轉型為飼料化或能源化事業體，引導一些私人企業和這家廠商進行合作。

黑毛豬業者對於禁用廚餘政策強力反彈，認為飼料養不出油花口感，成本又拉高，以後再沒有便宜黑豬肉，也擔心台灣黑毛豬產業未來發展。桃園黑豬農並打算串連新北豬農，北上行政院抗議。陳駿季也表示，農業部會成立專案小組，從前端育種與後端飼料同步協助。陳駿季說：『(原音)因為(明年)1月1號開始，他如果繼續用廚餘，他就必須要符合蒸煮設備3個條件，所以在那個時間點，他要嘛就是飼料，要嘛就是廚餘，那要廚餘的話，也許可以到年底來申請。我們會成立一個輔導團隊，一起來努力。』

農業部目前也規劃，針對黑毛豬業者啟動育種專案，引進生長較快的豬種，與台灣黑豬進行育種改良，且強化研發飼料配方。陳駿季表示，有些豬農多年前曾使用過飼料，但由於價格因素又轉回廚餘，未來也會進一步推動「黑毛豬」品牌行銷，在前端生產成本較高下，若後端品牌做得起來，就能拉抬售價，仍有助於維持農民收入。