禁忌君臣戀引爆期待！吳謹言《江山為聘》花絮曝光 陳哲遠「被刺眼神戲」封神
由吳謹言、陳哲遠主演的古裝大劇《江山為聘》近日公開首支花絮影片，立刻引起網友討論。花絮中，陳哲遠飾演的少年帝王遭刺，眼神凌厲、神情緊張的演技牽動人心，還未正式播出就已令大批網友直呼期待！
劇集故事設定引人注目：吳謹言飾演的孤女孟廷輝，在被帝王（陳哲遠 飾）救下後，十年磨一劍，成為史上首位女狀元，進入都察院任職。片花中呈現兩人從試探到並肩作戰的互動，包括雨中吻戲、血色詔書等場景，畫面張力十足，觀眾形容「糖裡裹著玻璃渣」。
服化道也獲得好評：陳哲遠的玄色龍袍彰顯帝王氣勢，月白長袍則溫潤如玉；吳謹言造型多變，紅袍高馬尾英氣十足，男裝狀元郎扮相自然。導演張雁傑（《楚喬傳2》）與監製侶皓吉吉（《墨雨雲間》）合作，畫面質感接近電影水準，大雨、驚雷與染血鏡頭讓權謀氣氛更濃烈。
《江山為聘》預計2026年播出，故事強調「以江山為聘」的君臣共治理念，突破傳統古裝劇框架。觀眾也期待後續尚未曝光的橋段，包括吳謹言與趙昭儀的共浴戲及大婚場面，有望再掀古裝劇新話題。
延伸閱讀
其他人也在看
