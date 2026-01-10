禁忌級畫面遭外流！798藝術館疑似展出「于朦朧斷掌」 網轟：沒人性

記者林宜君／台北報導

于朦朧離世引發巨大話題，但隨著官方資訊不透明，各種網路謠言與陰謀論持續蔓延。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧離世引發巨大話題，但隨著官方資訊不透明，各種網路謠言與陰謀論持續蔓延。甚至涉及北京798藝術館背後的陰暗故事。近期網路瘋傳798藝術館出現疑似于朦朧斷掌標本 。于朦朧於2025年9月11日在北京陽光上東小區發生墜樓身亡，享年37歲，官方初步研判為「酒後不慎墜樓」，但由於案情細節不多，網路上迅速出現多種未經證實的陰謀論與謠言，引發網路熱議。官方並未證實任何與他遺體展示或人體標本相關的說法。

近期網路瘋傳798藝術館出現疑似于朦朧斷掌標本 。（圖／翻攝自@jnabii TikTok）

引起粉絲與網友廣泛討論。（圖／翻攝自@jnabii TikTok）

近期網路瘋傳北京798藝術館驚現疑似中國男星于朦朧斷掌標本，引起粉絲與網友廣泛討論。消息指出，該標本外觀與于朦朧生前手部特徵極為相似，部分社群平台甚至開始流傳「未火化遺體疑似被用作藝術展品」的說法，引發粉絲極大不安與憤怒。紛紛表示，「沒人性」，「一群惡魔」、「不會良心不安嗎」、「下地獄吧」。

該標本外觀與于朦朧生前手部特徵極為相似。（圖／翻攝自TikTok）

其中流傳最廣的是于朦朧的遺體沒有火化，而是被存放於該藝術館地下冷凍庫，未來會用福馬林處理製成標本或「活體冰雕」，甚至牽扯出與其生前活動場域如寶格麗酒店有地下通道等說法。這類內容多來自匿名網友爆料與社群貼文，此外，類似謠言也將事件與中國其他藝人、失蹤人物或展覽聯想在一起，網路盛傳在798藝術館展品中聲稱看到與已故歌手喬任梁、武僧「秋風」等人相似的標本。這些說法主要出現在匿名論壇或社群平台，官方或主流媒體並未提供實際證據支持，且相關圖片、影片來源難以查證真偽。

社群平台甚至開始流傳「未火化遺體疑似被用作藝術展品」的說法。（圖／翻攝自TikTok）

截至目前為止，已有超過74萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

