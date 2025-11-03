禁慾恐傷身！醫揭30歲男「每週適當DIY頻率」 過量小心出血

生活中心／倪譽瑋報導

11月到來，部分男性會響應「NNN挑戰（No Nut November）」整個月禁止自慰等任何性行為。泌尿科醫師陳忠佐指出，這樣反而不太健康，建議男性適度DIY比較好，有助於維持精子品質，也可減少攝護腺發炎、感染風險，以30歲的健康男性來說，每週約可DIY兩到三次；雖然可適當自慰，但過度縱慾也不好，陳忠佐透露，曾有同學「一天5次」結果出現血絲。

泌尿科醫：精子非「越久越好」 悶著恐傷攝護腺

陳忠佐指出，個人覺得11月禁止任何性行為的「NNN挑戰」不是很容易，且精子不是像紅酒一樣「越陳越香」，放太久反而可能導致活動力下降，因為人的攝護腺會分泌一些液體，若太久未讓它隨精液排出，「長時間悶在裡面卡住，反而增加攝護腺發炎、感染的一些風險」。

如果要提升精子品質，陳忠佐給出一些從日常生活可做到的方案，例如調整作息、多補充含鋅的食物，還有保護蛋蛋（睪丸）健康，例如避免穿太過悶熱的褲子。

30歲每週可2–3次適當清槍 但勿DIY過度

除了上述，陳忠佐也提出，鼓勵男性定期做一些「清槍」動作，以30歲左右的人來說，一週DIY兩到三次，都算是正常的頻率；陳忠佐也透露，曾聽同學說過，一天DIY五次到最後不僅沒快感，甚至還出現血絲，「適當即可，過度反而就造成攝護腺損傷了。」

過去泌尿科醫師顧芳瑜也曾拍片說明，有研究指出，男性每個月射精達21次，有助於降低罹攝護腺癌的風險，適度DIY能讓陰莖充血、勃起，可維持血管健康，但也強調縱慾過度對身體有害，「一個月建議21次，但沒叫你一天21次」。

資料來源：陳忠佐醫師、顧芳瑜醫師

