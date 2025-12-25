台北捷運公司宣布新規範，禁止旅客無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著恐攻、武裝態樣等裝扮進入捷運站，不配合改善者一律拒絕運送。

禁戴防毒面罩、頭盔！ 北捷：勸導無效拒載。（圖／TVBS)

對於這項新規定，大多數民眾表達支持態度。有民眾表示，進出站要配合政府的要求是應該的。另一位民眾強調非常支持這項措施，因為戴著面具的人意圖不明，甚至認為行李箱也應該接受檢查，希望安全措施能更加嚴格。

針對戲服、布偶裝及COSPLAY等特殊服裝，台北捷運表示，原則上仍比照一般旅客進站與乘車規範辦理，不會另設限制。

除了捷運安全管制外，有立委主張檢討網購煙霧彈、長短刀等犯罪器具應採實名制。數位發展部長林宜敬表示，對於有安全疑慮的特殊品項，將與內政部、衛福部等部會共同討論，可能採取實名制方式管理。

