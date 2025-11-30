禁斷美味實體化！日本推「白飯×洋芋片」調味粉 讓罪惡變時尚

日本食品業者推出限定調味粉「冒險飯」，專為洋芋片搭配白飯設計，引爆話題。（示意圖／Pixabay）

日本推出全新「背德系美食」！當地的調味料品牌エバラ食品（Ebara Foods）於10月13日推出一款專為「洋芋片飯」設計的調味粉產品「アバンチュールめし（冒險飯）」，並限定於全日本的7-Eleven販售。這款商品強調搭配白飯與喜歡的洋芋片一起享用，推出「蒜香奶油風味」與「明太子美乃滋風味」兩種口味，一上市就在官方網站與社群平台掀起話題。

根據Livedoor News 報導，有網友留言表示：「什麼新商品啦太瘋了」、「這根本是禁忌中的禁忌」、「光聽就覺得冒險又好吃」、「超創新」、「想試看看！」。而這款話題新作背後的開發故事，也由該公司商品開發部門的內田梨央奈親自揭露。

廣告 廣告

內田表示，這款商品的發想來自對「社會課題與心理健康」的關注，並聚焦於讓人能在「微罪惡感」中獲得滿足與療癒的「背德系美食」趨勢。她說：「其實就是那種『明知不該這樣吃，卻又忍不住想吃』的衝動，剛好我們在SNS上發現『洋芋片配白飯』的吃法引發話題，就決定針對便利商店開發這種搭配方式的新型態調味品。」

她坦言，開發過程中最困難的是找到能與米飯與洋芋片同時契合的風味。雖然看起來許多味道都很美味，但實際搭配起來常常彼此搶味，或讓人吃不出重點，因此必須反覆試作、調整配方。「我們希望入口就能讓人感受到一種罪惡的快感，所以選擇讓味道濃郁、有衝擊性的調味方向。」

對於產品上市後的回響，內田也分享，Z世代族群對這種「禁忌搭配」格外感興趣，有人表示這是全新體驗，也有不少人表示「好想實驗看看配什麼口味的洋芋片最對味」。

至於享用方式，她建議可以先將洋芋片鋪在熱飯上，馬上吃能享受「酥脆口感」，若靜置一會再吃，則會變得濕潤軟香，各有風味，鼓勵大家依喜好嘗試。「這款產品就是想讓人擁抱自己偶爾想大吃垃圾食物的慾望，不用感到羞愧，反而享受那種『禁斷的相遇』所帶來的快樂。」

她也表示：「即使健康飲食成為趨勢，但人們對自己喜歡食物的渴望並不會消失。我們希望這款商品能成為一種自我慰藉、促進心理健康的管道，讓大家在忙碌生活中，也能透過飲食感受到一點點的冒險與小確幸。」

日本食品業者推出限定調味粉「冒險飯」，專為洋芋片搭配白飯設計，引爆話題。（圖／翻攝自X，@EtonTweet）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

宏福苑印傭回憶「雇主不信失火」 見2大樓狂燒急喊：快下樓