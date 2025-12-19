「禁旅日令」沒效？日觀光局曬最新數據：陸客人數第2名

日本首相高市早苗上月在國會的涉台言論讓中日關係陷入緊張，北京呼籲民眾避免赴日，不過日本觀光局近日公布最新數據，2025年11月訪日遊客人數達351萬人，創史上11月新高；其中大陸遊客超過56萬人，是訪日遊客第2多的國家。對此，日本旅遊達人林氏璧計算，若沒發生中日關係緊張，11月應該會有71萬名陸人訪日，如今少了15萬，的確和估算取消的機票差不多。

林氏璧昨在臉書粉專發文指出，日本政府觀光局12月17日公布的數據，2025年11月訪日遊客人數達351萬8000人，比去年同期增加58萬人，創下11月的歷史新高。今年1至11月累計已經3906萬人，超過去年一整年的3687萬人，今年肯定會創下訪日旅客超過4000萬的最高紀錄。

廣告 廣告

訪日遊客數前5名國家

數據顯示，訪日人數前5名的國家分別為韓國82萬4500人、大陸56萬2600人、台灣54萬2400人、美國30萬2500人、香港20萬7600人。

林氏璧分析，今年前6個月，大陸和韓國旅客各拿了3個月第一名，7至9月都是大陸遙遙領先，10、11月韓國又奪回冠軍，報告中分析可能是因為航線增加的影響。

11月仍有56萬陸客訪日

林氏璧提到，台灣這個月人數已和大陸不相上下了，都在55萬上下。大陸還有56萬人可能讓某些人意外，不過他說最早的報導指出取消49萬張機票，是到年底前一個半月的數字，假設11月取消約3分之1、18萬張，按比例來算，11月應該會有71萬人次訪日，現在僅有56萬，少了15萬，的確和估算取消的機票差不多。

此外，很多國家訪日人數和去年相比增幅非常亮眼，包括俄羅斯、墨西哥、中東、義大利、西班牙、德國等。林氏璧認為，日本沒把雞蛋放在同一個籃子裡，若大陸旅客接下來會銳減，其他市場的旅客有機會一定程度的補上來，「也許到12月會看到更大規模大陸旅客減少，台灣應該有機會到第2名。」

更多中時新聞網報導

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT

經典賽》中華隊出征前 先戰軟銀火腿

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉