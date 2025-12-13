禁日旅遊令自傷 中國業者承受最大衝擊

中國的「禁日令」恐反噬自身，大量退訂訂單成本轉移到旅行社（圖為訪日旅客示意圖） 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 中國政府呼籲公民避免赴日旅遊已近一個月，但日本觀光產業實際承受的衝擊，並未如外界原先預期般嚴重。日本《產經新聞》報導指出，多數日本飯店與旅行社因採取預收款制度，成功降低退費與呆帳風險，反倒是與中國市場高度綁定的中國旅行社，以及在日由中國人經營的民宿，成為這波「禁日令」下的最大受害者。

報導分析，這項禁令出現明顯「反噬」效果。由於中國赴日團客多半透過中國境內旅行社安排行程，禁令發布後，大量取消訂單的壓力首先落在中方旅行社身上，相關損失幾乎全由中方自行吸收。相較之下，日本主流觀光業者因客源結構多元，受創程度相對有限。

廣告 廣告

此外，許多由中國人在日本經營的民宿，主要客群即為中國旅客，且多使用中國電子支付系統，客源一旦中斷便難以轉型，也被點名是此次政策下的直接受害者。《產經新聞》直言，這類民宿本就對日本在地經濟帶動有限，如今更首當其衝。

不過，報導也指出，禁令並非對日本毫無影響。部分高度依賴中國團客的地方城市仍承受壓力。愛知縣蒲郡市一間飯店董事透露，原本預訂的 2,000 人中國團全數取消，短期內難以補齊空缺。京都市觀光協會調查也顯示，有中國旅客拒付取消費，業者為顧及長期關係，只能放棄追討。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大茗本位製茶堂奪禍山茶王三大獎 大手筆捐百萬回饋地方

內政部：兩岸同性伴侶可依親居留，面談制度確保國安