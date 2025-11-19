禁日本水產後又凍牛肉磋商! 北京嗆 : 不撤回「台灣有事」將嚴厲堅決反制

有關恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商已中止。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 日本《共同社》今援引多名日本政府消息人士的話報導稱，根據中方的意向，有關恢復日本牛肉對華出口的政府間磋商已中止。

《共同社》稱，中國自 2001 年起暫停進口日本產牛肉，兩國政府在 2019 年簽署動物衛生檢疫協定，但後來停滯，未能推進。今年 7 月，日方表示中方關於日本牛肉的動物衛生檢疫協定已正式生效，這一協定生效是日本牛肉重啟出口的重大前提。為實現實際重啟出口，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面繼續展開談判。

此外，據《日本廣播協會》（NHK）今天報導，中方已向日方正式通報將暫停進口日本水產品。

日本褔島產鯖魚。圖 : 翻攝自網路

中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會時回應，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。

毛寧還指出，如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。

