禁日本水產改吃印度貨？中國網友一片哀號

▲中國禁止日本水產品進口，印度出口商正考慮取代日本對中國出口水產品，引發中國網友一片哀號。圖為印度蝦仁加工廠。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引爆中國強烈不滿，呼籲國人避免赴日旅行，還宣布禁止日本水產進口。有外媒披露，印度想代替日本對中國出口水產品，引發中國網友自嘲：「在核輻射跟大腸桿菌中選擇」、「我突然不想吃水產品了」、「這海鮮也不是非吃不可」。

中媒觀察者網引述路透社、印媒第一郵報報導，中國市場曾占日本海鮮出口超20%，中國暫停進口日本水產品，對希望重獲中國市場的日本公司造成重創，。與此同時，印度將此視作利好消息，認為中方或將需求轉向印度等替代供應商。

去年印度水產品出口總額達到74億美元，美國是最大水產品市場，占比高達三分之一，印度出口商為沃爾瑪等美國零售連鎖店供貨，但今年8月起印度海鮮一直承受著美國關稅壓力，10月對美出口同比下降近9%。

中國需求的潛在增長可能為印度海鮮出口商提供生機。印度水產品出口商Avanti Feeds 19日股價收盤上漲約10%，該公司今年4月曾宣佈，計劃增加對中國等市場出口，減少對美市場依賴。

不過，這個消息在中國社群平臺「微博」上，引發大量中國網友反彈自嘲：「為啥要在核輻射和大腸桿菌中選擇」、「來了個更狠的」、「看到新聞就起雞皮疙瘩了」、「我突然不想吃水產品了」、「就不能選擇不吃水產品嗎」、「寧願不吃，想起都想吐」、「一個比一個毒」、「我們是不配吃好的嗎」。

