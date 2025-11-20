禁日本水產改進印度海鮮？中國網友反應炸鍋 嚇壞直呼：來了一個更狠的

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日關緊張，中國近來也祭出一連串「禁日令」，其中包含停止進口日本水產品，傳出印度水產將替補上空缺，印度水產品出口商股價隨之飆升。而此事也登上中國微博熱搜話題，不少中國網友嚇歪留言「為什麼要在核輻射和大腸桿菌中選擇？」、「日本剛走，一個更狠的來了」。​

綜合外媒報導指出，中國曾是日本水產品的重要出口目的地。數據顯示，2022年日本對中國的漁業出口額約達871億日圓，佔總額約22.5%，而此次禁運對日本漁業無疑是重創。與此同時，印度業者正將此視為絕佳「卡位」機會。

廣告 廣告

報導提到，美國總統川普政府自今年8月起，對印度海鮮實施高達50%關稅，導致訂單被取消、出口額下降，印度水產品出口商承受巨大壓力，如今中國禁止進口日本水產也讓印度水產出口商看到商機。

如今正好中國暫停日本水產品，印度打算進軍中國市場，印度水產品出口商Avanti Feeds昨天股價大漲10%，另一家Coastal Corporation也上漲了5%。印度業者也摩拳擦掌準備進軍中國市場。

此事也一舉當上中國網戰熱搜，有中國網友嚇歪留言，「為什麼要在核輻射和大腸桿菌中選擇？」、「我突然不想吃水產品了，你不要過來啊！」、「要我吃恆河的魚，我寧願餓死。」更有網友吐槽「日本剛走，一個更狠的來了」。

更多風傳媒報導

