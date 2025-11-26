禁日本5核災縣食品案！台中市府提告槓行政院 更一審再判敗訴

記者楊佩琪／台北報導

台中市食品安全自治條例對日本福島等5縣市食品的禁制規定，被行政院宣告無效後，中市府提起行政訴訟，一審台北高等行政法院判決中市府敗訴，最高行政法院發回更審。北高行更一審26日宣判，再判中市府敗訴。仍可上訴。

行政院2022年3月間發函台中市政府等5直轄市。指其主管的食安自治條例中對日本福島等5縣食品訂有相關禁制規定，已抵觸憲法及同年2月公告的「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」等規定，函告無效或不予核定。台中市府因此提起行政訴訟。

不過北高行審理後認為，行政院的函文是針對台中市立法機關決議的自治條例，中市府如認其自治權受到侵害，應由台中市議會代表中市府行使權限，市府為當事人並不適格，判決駁回。

台中市政府不服一審判決，上訴最高行政法院，最高行判決發回北高行更審。北高行審理後，更一審26日宣判，依舊判決中市府敗訴。全案仍可上訴。

