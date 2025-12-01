禁映蠟筆小新！ 中對日祭7大複合威脅 國安官員：中動漫迷藉小三通衝金門觀影

中日關係緊張，中國解放軍官方社媒帳號「中國軍號」近日頻發佈「亮劍」訊息。翻攝微博＠中國軍號



日本首相高市早苗在11月初表達「台灣有事，日本有事」立場後，遭到中國發動各種打壓，國安官員日前披露中國發動對日本的「複合式威脅」的7大手法，包括外交、軍事施壓、海警船迫近釣魚台海域的灰帶脅迫。國安官員說，多位日本友人都說終於體會到「台灣朋友每天面對的日常」。而中國對日經濟制裁，不只暫停旅客赴日本旅遊，連連《蠟筆小新》、《鬼滅之刃》電影都被中國遭到禁止上映或叫停，國安官員說，陸委會發現有不少中國動漫迷藉由「小三通」到金門觀賞日本動漫電影，國安官員不禁感嘆，「這些中國動漫迷真的很辛苦」。

國安官員日前在一場會議中指出，中國在日本首相高市早苗11月07日在國會發表「台灣有事」言論後，中國是從11月14日才開始進行「複合式威脅」，且至今仍持續升高情勢。以國安會的立場，更關注在情勢本身，例如像複合威脅。

國安官員指出，所謂「複合式威脅」，是中國是在「混合戰」的架構下，做各種對外的脅迫。其作為可能同時操作軍事、灰色地帶行動、認知作戰、經濟脅迫等等，對於中國這些動作，國安會長期觀察，並且將其累積，作為後續政策研析參考。

國安官員也指出，根據近期與日方4個不同領域的朋友互動，特別是安全事務與媒體圈內的日本朋友，近期特別有一個感觸就是：他們第一次知道、完整的掌握了「原來台灣是經常性的在遭遇複合式威脅」。也就是說，台灣平常遭遇各種複合威脅，對日本朋友來講，其實有點遙遠，「他們可能每次只遇到五分之一 但他們這次大概把每一種情境體驗了一次，等於他們第一次親身體驗了台灣人的日常。」

國安會也整理出中國目前對日本發動的「複合式威脅」的七大類手法。國安官員指出，這七大複合式威脅的手法，首先是粗暴的對外語言，中國外交部駐大阪總領事薛劍的「斬首說」， 中國官媒央視（CCTV）的官方社群「玉淵譚天」把高市首相的說法叫做「噴糞」。國安官員直言：「坦白講，我很難想像，因為台灣的政黨之間，或者不同媒體、不同的立場，彼此之間還不至於會用這種字眼，你知道發明中文的國家，居然會用這麼可怕的字眼去形容對方，這其實相當粗暴。」

中國日前宣布在黃海實彈射擊，對日本施壓。資料圖為2025年9月3日，中共在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80週年暨閱兵儀式，共軍部隊在活動前進行彩排演練。路透社

第二項是軍事手段，國安官員說，中國國防部11月14日表示，「日本如果用武力介入台灣問題，要付出慘重的代價。」但是，其實日本根本完全沒有任何相關的行徑，中國國防部在11月15日立刻就公布了在黃海中部的實彈射擊規劃。國安官員表示，實際的真正的狀況，中國其實是在他們自己的沿岸進行的一些比較小型的類似像火砲或者是岸置武器的演訓，規模很小，但聲音很大。

中國軍方也在11月17號宣布了新的航行警告，主要就是延續之前11/15、11/16號實彈射擊的活動。國安官員分析，實際上中國軍方是表示會一路從11/18、11/19、11/20號，一直到11/25 都會進行相關的演訓。近期在過程中，當然也做了一些宣傳，包括稱火箭軍的軍歌MV說東風-61、東風-5C等「有多厲害的飛彈」，出現在這些官媒上。

中國近期對日本的第三個複合威脅的手法，是海上灰色地帶。近期從11/16起在釣魚海周邊包括中國海警艦也開始試著去壓迫12海浬線，或者在當中做一些相關灰色地帶的騷擾，並號稱為「巡航」。

中國對日本祭出7大複合威脅，包括經濟文化「制裁」，原本在上海舉辦演唱會的日本流行天后濱崎步，遭到取消。取自濱崎步IG

中方對日第四種複合威脅是台灣民眾最熟悉的「經濟脅迫」，國安官員說，11/14起，中方開始呼籲中國國民近期不要前往日本。，包括中國港澳特區的中華人民共和國的國民。中國政府在11月 16日呼籲「到日本留學要很謹慎要小心」，這是很特別的舉動。11/16同一天，中國官方開始說，非必要不要前往日本旅遊，這就是所謂的旅遊或觀光的抵制。這當中在11/17 就出現郵輪轉向，原先要在日本停靠的郵輪，此後沒有辦法停靠，轉向到南韓等，導致中國旅客的旅遊行程變更。

經濟制裁方面，還包括中國在11/19號暫停日本水產品的進口，國安官員說， 事實上中國在11月7日才證實恢復進口日本的水產品，卻隨即又不要進口日本的水產品。這段期間，還有多家中國航空業取消或停飛日本線，旅行社則是停止接單。

國安官員也指出，中國影視業還把多部日本動畫取消上映，正要上映的《蠟筆小新》最新一部電影版，還有《鬼滅之刃無限城篇》電影版都遭到取消。國安官員也指出，陸委會有注意到，此事件其中有一個比較有趣的特殊現象是，想看日本電影的中國觀眾，還透過「小三通」到金門觀賞《蠟筆小新》與《鬼滅之刃無限城篇》電影版。「所以從這角度來看，中國的年輕人或是動漫迷，其實也是蠻辛苦的。」國安官員感嘆。

鬼滅之刃配音「聲優」花江夏樹（左）、櫻井孝宏日前在台北微風南山戶外廣場會粉絲。木棉花提供

國安單位分析，中國對日第五項複合威脅的手法叫做「破獲間諜」，中國聲稱破獲了一些日本的間諜。國安官員表示，中國常常在一連串的複合威脅裡，會指稱破獲了台灣資通電軍有哪些人又做了什麼，或者是中國破獲了沈伯洋又做了哪些事，所以要如何採取「制裁」、「通緝」之類的作為。

國安官員也指出，中國對日的第六項「認知跟錯假訊息攻勢」，也是台灣常見的複合威脅，其中一項是一直有被注意到，就是中國又開始在談所謂的「琉球地位未定論」，國安官員坦言，「不知道這到底是從哪裡來的邏輯」，在這段期間，中國在錯假訊息操作中，發布一些假的琉球人的影片，另外有些所謂自稱是琉球人的社群帳號在發文。加上中國所有的官宣與其周邊的社群，連續用謾罵的方式在進行訊息攻擊。

國安官員說，「這是我看所有的事情裡面很難想像的，過去中國是禮義之邦自居，所以各位就可以體驗到一個情境，這也就是為什麼美國駐日的大使會說這些攻擊者比較不像「戰狼」，比較像是沒有訓練好的狗。」

國安單位掌握中國網軍於暗網發文誣指日本首相高市早苗「收賄」，由臉書轉傳，再由中國官媒「香港文匯報」刊登企圖「洗白」成為正式新聞報導，混淆視聽。截自臉書

同樣在這些假訊息或是錯假認知這些攻勢裡面，也包括用所謂在「暗網」爆料， 國安官員點出，其中有一件是指涉我國前駐日本大使謝長廷「提供了幾百萬的珠寶給高市」。錯假訊息從暗網開始，然後出現在中國官媒香港文匯網，再到一些跟中國協力的相關社群傳散。

國安官員說，以上這6大類動作或是每一個項目，其實台灣民眾在過去這幾年都非常熟悉，而且可能頻次更多。接下來中國指稱「日本是軍國主義復活」、「日本是破壞現狀」。這種操作，跟俄羅斯在侵略烏克蘭的邏輯一樣，俄羅斯也是指控烏克蘭是法西斯，然後批評烏克蘭在「破壞和平」。

中國對日還有第七項「複合威脅」手法是國際的法律戰。國安官員說明，這項就是包括中國在聯合國要提案，指控日本違反聯合國憲章，並稱對之前在二戰的時候發動戰爭的國家，「中國有權動武」，國安官員指出，這其實點尷尬，因為這是中國駐日本大使館微博在11/21的發文，意思是指「聯合國憲章有『敵國條款』」，但其實它已經是一個失效條款。

國安官員強調，尤其當年二次大戰這些所謂主要的戰爭發動的國家，現在全部都變成民主國家，所以已經不存在此一狀況，所以包括在1995年聯合國大會等相關決議，都指出這些規定都已經過時，也就是它本身是沒有效力的。但是中國做了這樣的事，也就是試圖開始在建立，或想要建立某些中國可以做出更強硬回應的正當性。

